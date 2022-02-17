logo logo
Окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова на Луганщині
ДОНБАСООСВІЙНАУКРЗАЛІЗНИЦЯРегіони

Окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова на Луганщині

Олександра Папіна
·
Окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова на Луганщині Результати обстрілу окупантами залізниці, фото: Олександр Камишін

17 лютого російські окупанти близько 09:40 обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова поблизу Станиці Луганської.

Про це повідомив голова правління АО "Укрзалізниця" Олександр Камишін

"Під обстріл потрапила не тільки станція, але і локомотивне депо та дитячий садок. Працівники станції і депо не ушкоджені. Постраждав, але не виведений з ладу один тепловоз. Пошкоджені будівлі депо", - написав Камишін.

Що відомо

  • 17 лютого о 09:00 ранку російські окупанти відкрили вогонь по Станиці Луганській. У результаті обстрілу снаряд влучив у будівлю дитячого садочка. Троє працівників закладу отримали контузії.
  • 16 лютого на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини зафіксували 230 одиниць військової техніки, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.
  • 16 лютого російські окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди