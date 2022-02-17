У Мар'їнці під час обстрілу окупантів поранена мирна жителька

17 лютого о 09:50 російські окупанти обстріляли прифронтову Мар'їнку. Осколкові поранення отримала мирна жителька 1957 року народження.

Про це повідомив голова Гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

Жінка отримала осколкові поранення лівої кисті та черевної порожнини.

"За попередньою інформацією, один зі снарядів упав у середмісті поблизу автобусної зупинки неподалік школи №2" — повідомив Каплін.

Жінку каретою швидкої доправили до міської лікарні Курахового.

Що відомо

Від початку 17 лютого російські окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів поранення отримали один український військовий та двоє мирних жителів.

17 лютого у результаті обстрілів з боку російських окупантів без електропостачання залишились жителі Станиці Луганської.

17 лютого російські окупанти близько 09:40 обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова поблизу Станиці Луганської.

17 лютого о 09:00 ранку російські окупанти відкрили вогонь по Станиці Луганській. У результаті обстрілу снаряд влучив у будівлю дитячого садочка. Троє працівників закладу отримали контузії.

17 лютого під час обстрілу російськими окупантами Старого Айдару була пошкоджена лінія електропередач напругою 110 кВ. Поранених та травмованих серед мирних жителів немає.

16 лютого на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини зафіксували 230 одиниць військової техніки, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

16 лютого російські окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

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