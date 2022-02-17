17 лютого через обстріли російських окупантів залишились Красногорівка, Тарамчук Степне та Солодке. У Мар'їнці учні школи вимушені були сховатись у підвал. Поранення отримали один український військовий та мирна жителька.

Про це повідомляє голова Донецької облдержадміністрації.

"У Мар’їнці уламки долітали до школи №2. Для безпеки діти сховалися у сховищі, у міру можливості батьки забирають їх додому", – повідомив Кириленко.

Також у результаті обстрілу осколкове поранення отримала місцева жителька. ЇЇ шпиталізували у міську лікарню Красногорівки.

Також під час обстрілу в районі Авдіївки поранення отримав український військовий. Його шпиталізували.

Без електропостачання залишились селища Тарамчук, Степне та Солодке та Красногорівка. Ремонтні бригади розпочнуть роботу, як тільки буде безпечно.

"Росія вкотре демонструє, що їй не потрібен мир – їй потрібні смерті та руйнування. Але ми здатні вистояти і дати відсіч", – додав Кириленко.

Що відомо

Від початку 17 лютого російські окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів поранення отримали один український військовий та двоє мирних жителів.

17 лютого у результаті обстрілів з боку російських окупантів без електропостачання залишились жителі Станиці Луганської.

17 лютого російські окупанти близько 09:40 обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова поблизу Станиці Луганської.

17 лютого о 09:00 ранку російські окупанти відкрили вогонь по Станиці Луганській. У результаті обстрілу снаряд влучив у будівлю дитячого садочка. Троє працівників закладу отримали контузії.

17 лютого під час обстрілу російськими окупантами Старого Айдару була пошкоджена лінія електропередач напругою 110 кВ. Поранених та травмованих серед мирних жителів немає.

16 лютого на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини зафіксували 230 одиниць військової техніки, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

16 лютого російські окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

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