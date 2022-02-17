Окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській — ВЦА

17 лютого о 09:00 ранку російські окупанти відкрили вогонь по Станиці Луганській. У результаті обстрілу снаряд влучив у будівлю дитячого садочка. Троє працівників закладу отримали контузії.
Про це Суспільному повідомив голова Станично-Луганської селищної ВЦА Альберт Зинченко.
За його інформацією, снаряд влучив у стінку будівлі дитячого садочка.
"Сторож, прачка та помічниця вихователя отримали контузії. Їх доправили до лікарні, люди знаходяться у шоковому стані. Серед дітей поранених та травмованих немає. Бо снаряд влучив у музичну залу, де не проходили заняття", — повідомив Зинченко.
Наразі всіх дітей, які відвідують заклад забрали батьки.
Також Зинченко розказав, що Українська сторона запросила режим "тиші", але відповіді від окупантів не отримали.
За даними штабу ООС, під час обстрілу пошкоджена комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали місцевих в укриття.
Глава МЗС Дмитро Кулеба засудив дії окупантів та закликав міжнародну спільноту відреагувати на діїї найманців.
"Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", — написав Дмитро Кулеба.
Що відомо
- 16 лютого російські окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.