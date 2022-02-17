Окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській — ВЦА

17 лютого о 09:00 ранку російські окупанти відкрили вогонь по Станиці Луганській. У результаті обстрілу снаряд влучив у будівлю дитячого садочка. Троє працівників закладу отримали контузії.

Про це Суспільному повідомив голова Станично-Луганської селищної ВЦА Альберт Зинченко.

Садочок, який обстріляли бойовики, у Станиці Луганській, фото: Сергей Нещадим Садочок у Станиці Луганській, який обстріляли бойовики, фото: Сергій Нещадим

За його інформацією, снаряд влучив у стінку будівлі дитячого садочка.

"Сторож, прачка та помічниця вихователя отримали контузії. Їх доправили до лікарні, люди знаходяться у шоковому стані. Серед дітей поранених та травмованих немає. Бо снаряд влучив у музичну залу, де не проходили заняття", — повідомив Зинченко.

Садочок у Станиці Луганській, який обстріляли бойовики, фото: Сергей Нещадим Наслідки обстрілу бойовиками садочка у Станиці Луганській, фото: Сергій Нещадим

Наразі всіх дітей, які відвідують заклад забрали батьки.

Також Зинченко розказав, що Українська сторона запросила режим "тиші", але відповіді від окупантів не отримали.

Фасад садочка у Станиці Луганській, який обстріляли бойовики, фото: Сергій Нещадим Фасад садочка у Станиці Луганській після обстрілу бойовиків, фото: Сергій Нещадим

За даними штабу ООС, під час обстрілу пошкоджена комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали місцевих в укриття.

Жителі Станиці Луганської в укритті, фото: штаб ООС Жителі Станиці Луганської в укритті, фото: штаб ООС

Глава МЗС Дмитро Кулеба засудив дії окупантів та закликав міжнародну спільноту відреагувати на діїї найманців.

"Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", — написав Дмитро Кулеба.

Що відомо

16 лютого російські окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

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