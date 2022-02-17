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Через обстріли окупантів Станиця Луганська залишилась без електропостачання
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Через обстріли окупантів Станиця Луганська залишилась без електропостачання

Олександра Папіна
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Через обстріли окупантів Станиця Луганська залишилась без електропостачання Суспільне Донбас

17 лютого у результаті обстрілів з боку російських окупантів без електропостачання залишились жителі Станиці Луганської.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання".

Обстрілами були пошкоджені дві повітряні лінії 10 кВ та одна ПЛ-35 кВ. Без електрики залишились 1181 абонентів Станиці Луганської та 419 абонентів Макарового.

"Один зі снарядів розірвався в трьохстах метрах від важливого енергетичного об'єкта, підстанції "Станиця-Луганська-35 кВ". Довелося негайно евакуювати робочий персонал Товариства в укриття", - повідомили у пресслужбі.

Відновити електропостачання енергетики наразі не можуть через постійні обстріли.

Що відомо

  • 17 лютого російські окупанти близько 09:40 обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова поблизу Станиці Луганської.
  • 17 лютого о 09:00 ранку російські окупанти відкрили вогонь по Станиці Луганській. У результаті обстрілу снаряд влучив у будівлю дитячого садочка. Троє працівників закладу отримали контузії.
  • 17 лютого під час обстрілу російськими окупантами Старого Айдару була пошкоджена лінія електропередач напругою 110 кВ. Поранених та травмованих серед мирних жителів немає.
  • 16 лютого на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини зафіксували 230 одиниць військової техніки, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.
  • 16 лютого російські окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

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