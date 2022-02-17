Через обстріли окупантів Станиця Луганська залишилась без електропостачання

17 лютого у результаті обстрілів з боку російських окупантів без електропостачання залишились жителі Станиці Луганської.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання".

Обстрілами були пошкоджені дві повітряні лінії 10 кВ та одна ПЛ-35 кВ. Без електрики залишились 1181 абонентів Станиці Луганської та 419 абонентів Макарового.

"Один зі снарядів розірвався в трьохстах метрах від важливого енергетичного об'єкта, підстанції "Станиця-Луганська-35 кВ". Довелося негайно евакуювати робочий персонал Товариства в укриття", - повідомили у пресслужбі.

Відновити електропостачання енергетики наразі не можуть через постійні обстріли.

Що відомо

17 лютого російські окупанти близько 09:40 обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова поблизу Станиці Луганської.

17 лютого о 09:00 ранку російські окупанти відкрили вогонь по Станиці Луганській. У результаті обстрілу снаряд влучив у будівлю дитячого садочка. Троє працівників закладу отримали контузії.

17 лютого під час обстрілу російськими окупантами Старого Айдару була пошкоджена лінія електропередач напругою 110 кВ. Поранених та травмованих серед мирних жителів немає.

16 лютого на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини зафіксували 230 одиниць військової техніки, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

16 лютого російські окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

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