Зеленський прокоментував обстріл Станиці Луганської

Президент України Володимир Зеленський у Твіттері заявив, що обстріл дитячого садка у Станиці Луганській є великою провокацією з боку бойовиків.

"Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші", – написав Володимир Зеленський.

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