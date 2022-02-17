Зеленський прокоментував обстріл Станиці Луганської

Президент України Володимир Зеленський у Твіттері заявив, що обстріл дитячого садка у Станиці Луганській є великою провокацією з боку бойовиків.
"Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні – їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші", – написав Володимир Зеленський.
Що відомо
- Зеленський повідомив голову Євроради про обстріл у Станиці Луганській
- На Луганщині документують усі пошкодження, вивчають можливості допомоги людям.
- СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілів дитячого садка та школи на Луганщині
- Окупанти гатять з мінометів по всій лінії фронту, поранені військовий та двоє цивільних
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