На Донеччині та Луганщині COVID-19 виявили у 2533 людей

Протягом 16 лютого COVID-19 підтвердили у 1 707 жителів Донеччини та у 826 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 16 хворих, на Луганщині – четверо.

Про це свідчать данні системи моніторингу поширення COVID-19 РНБО.

Минулої доби від коронавірусу одужали 1 446 хворих на Донеччині та 1011 хворих на Луганщині.

16 лютого щеплення від COVID-19 отримали 3 227 жителів Донеччини, з них першу дозу – 907, додаткову дозу отримали 437 людей, бустерну дозу – 362. На Луганщині вакцинувались 1 635 людей, першу дозу отримали 416, додаткову – 2, бустерну – 434.

В цей день на Донеччині щеплення від коронавірусу отримали 1812 людей, з них першу дозу – 1478. На Луганщині вакцинувались 952 людини, першу дозу отримали 737 людей.

За добу 16 лютого в Україні зафіксували 33 330 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, ушпиталили 3 284 людей, померли 259 хворих.

Що відомо

Протягом 15 лютого COVID-19 підтвердили у 1 757 жителів Донеччини та у 738 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 17 хворих, на Луганщині – вісм

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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