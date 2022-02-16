На Донеччині та Луганщині COVID-19 виявили у майже 2500 людей

Протягом 15 лютого COVID-19 підтвердили у 1 757 жителів Донеччини та у 738 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 17 хворих, на Луганщині – вісм

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 1 652 хворих на Донеччині та 545 хворих на Луганщині.

15 лютого щеплення від COVID-19 отримали 3 635 жителів Донеччини, з них першу дозу – 1 042, додаткову дозу отримали 427 людей, бустерну дозу – 358. На Луганщині вакцинувались 1 418 людей, першу дозу отримали 381, додаткову – 2, бустерну – 382.

За добу 15 лютого в Україні зафіксували 31 513 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, ушпиталили 3 649 людей, померли 310 хворих.

Що відомо

Протягом 14 лютого COVID-19 підтвердили у 1 458 жителів Донеччини та у 772 жителі Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 31 людина, на Луганщині – двоє.

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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