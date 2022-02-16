Президент Володимир Зеленський 16 лютого затвердив Стратегію забезпечення державної безпеки України, яку раніше схвалила Рада національної безпеки та оборони. Документ визначає Росію та її дії "загрозою держбезпеці" України.
Відповідний указ розміщений на сайті Офісу президента.
Стратегія забезпечення державної безпеки РНБО схвалила на засіданні 30 грудня 2021 року. Документ розрахований на період до 2025 року і визначає "реальні й потенційні загрози держбезпеці України" та політику в цій сфері.
У блоці про загрози державній безпеці України прямо згадується лише одна держава — Росія та її окупаційні адміністрації, а також "окремі іноземні держави", низький рівень добробуту населення, "олігархічні кола", міжнародний тероризм тощо.
"Російська Федерація для реалізації власних стратегічних цілей в Україні, зокрема компрометації її державності, продовжує гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки", — йдеться в Стратегії.
У березні 2021 року Володимир Зеленський увів у дію Стратегію воєнної безпеки України, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері оборони та визначення шляхів реалізації пріоритетів у воєнній сфері, сферах оборони та військового будівництва.
А в грудні 2021 року набула чинності Стратегія інформаційної безпеки, де серед глобальних викликів та загроз інформаційній безпеці згадується зокрема "інформаційна політика Російської Федерації".
Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
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