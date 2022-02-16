Президент Володимир Зеленський 16 лютого затвердив Стратегію забезпечення державної безпеки України, яку раніше схвалила Рада національної безпеки та оборони. Документ визначає Росію та її дії "загрозою держбезпеці" України.

Відповідний указ розміщений на сайті Офісу президента.

Стратегія забезпечення державної безпеки РНБО схвалила на засіданні 30 грудня 2021 року. Документ розрахований на період до 2025 року і визначає "реальні й потенційні загрози держбезпеці України" та політику в цій сфері.

У блоці про загрози державній безпеці України прямо згадується лише одна держава — Росія та її окупаційні адміністрації, а також "окремі іноземні держави", низький рівень добробуту населення, "олігархічні кола", міжнародний тероризм тощо.

"Російська Федерація для реалізації власних стратегічних цілей в Україні, зокрема компрометації її державності, продовжує гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки", — йдеться в Стратегії.

У березні 2021 року Володимир Зеленський увів у дію Стратегію воєнної безпеки України, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері оборони та визначення шляхів реалізації пріоритетів у воєнній сфері, сферах оборони та військового будівництва.

А в грудні 2021 року набула чинності Стратегія інформаційної безпеки, де серед глобальних викликів та загроз інформаційній безпеці згадується зокрема "інформаційна політика Російської Федерації".

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