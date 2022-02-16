Українця Павла Подвезка окупанти затримали у травні 2018 року в окупованій Макіївці. Вони його звинуватили у "шпигунстві" та засудили до 14 років позбавлення волі.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Затримали Павла представники окупаційної адміністрації 26 травня 2018 року під час ранкового футбольного матчу на стадіоні "Перемога" Макіївці, в якому він брав участь. Люди у формі без пізнавальних знаків чекали на нього весь матч, а потім не дозволивши навіть переодягнутися, вивезли у невідомому напрямку", — повідомила уповноважена.

Після арешту окупанти обшукали його помешкання та вилучили комп'ютер, на якому була заставка "Донецьк — це Україна".

Спочатку окупанти утримували Павла у катівні "Ізоляція", а потім перевили у СІЗО так званого "МГБ ДНР" у Макіївці.

Павла Подвезка окупанти звинуватили у тому, що від початку російської агресії він писав у Twitter про обстріли російськими окупантами та про пересування російської військової техніки.

12 грудня 2019 року відбувся "суд", який призначив йому 14 років позбавлення волі за "шпигунство".

За інформацією Денісової, у Павла — кіста середньої лінії головного мозку. Чоловік потребує постійного медичного спостереження, яке він у полоні не отримує. Також він позбавлений будь-якої медичної допомоги.

Що відомо

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини російські окупанти незаконно утримують 300 громадян України.

Російські окупанти у в'язницях та СІЗО незаконно утримують 30 жінок, п'ятеро з них потребують невідкладної медичної допомоги.

Українські полонені, які знаходяться у полоні російських окупантів, не отримують медичної допомоги та ліків, які їм передають родичі. Приміщення, в яких їх утримують, не опалюються та не мають водоводу.

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