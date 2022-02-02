Російські окупанти утримують у полоні 36-річного Василя Горобця, який у 2015 році був мобілізований та служив у 40- артилерійській бригаді. Василь має серйозні проблеми зі здоров'ям, але окупанти не надають медичну допомогу.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

До початку російсько-української війни Василь Горобець жив у Донецьку та працював автослюсарем. У 2014 році разом з родиною виїхав з окупованого міста до Черкас. У2015 році Василя мобілізували на фронт.

"Повернутися до тимчасово окупованого Донецька у 2016 році Василя змусили сімейні обставини. Майже два роки представники окупаційної адміністрації не чіпали ветерана війни на Донбасі", — повідомила Денісова.

18 квітня 2018 року окупанти викрали Василя та звинуватили його у "шпигунстві та організації диверсій".

31 липня 2019 року так званий "суд ДНР" засудив чоловіка до 16 років позбавлення волі.

"У Василя Горобця хворе серце: пролапс мітрального клапана, що спричиняє біль у ділянці серця, аритмію, запаморочення. Внаслідок струсу мозку у нього розвинулася резидуальна енцефалопатія", — додала Денісова.

Наразі чоловіка утримують у Макіївській виправній колонії №32. Медичну допомогу окупанти не надають.

Мати Василя після його викрадення виїхала з окупованої території з міркувань безпеки. Тож відвідати його не може.

Що відомо

У Макіївській виправній колонії №32, в якій російські окупанти незаконно утримують громадян України, електроенергію вмикають лише на дві години на добу та не надають медичну допомогу полоненим.

Майже 2 роки окупанти утримують у полоні 20-річного Богдана Максименка. У хлопця вроджена вада серця, стан його здоров'я — критичний.

Російські окупанти звинуватили громадянина України Віктора Дзицюка у "шпигунстві та організації диверсій". Вони засудили його до 16 років позбавлення волі.

Російські окупанти засудили за "шпигунство" жительку Донецька Марину Юрчак до 15 років позбавлення волі. Від побоїв у жінки сильно травмовані ноги.

Українського військового Юрія Гордійчука, який потрапив у полон окупантів у травні 2019 року, окупанти "засудили" до 17 років позбавлення волі. У Юрія серйозні проблеми зі здоров'ям, медичну допомогу він не отримує.

Володимир Черкас потрапив у полон російських окупантів у вересні 2017 року. В окупований Донецьк чоловік поїхав через смерть батька.

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини російські окупанти незаконно утримують 300 громадян України.

Українські полонені, які знаходяться у полоні російських окупантів, не отримують медичної допомоги та ліків, які їм передають родичі. Приміщення, в яких їх утримують, не опалюються та не мають водоводу.

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