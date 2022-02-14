Російські окупанти третій рік тримають у полоні 60-річну Людмилу Гусейнову. Жінка з 2014 року захищала права дітей-сиріт та напівсиріт з окупованого прифронтового села Приморське.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

До війни Людмила Гусейнова жила у нині окупованому Новоазовському районі на Донеччині та працювала інженером з техніки безпеки місцевої птахофабрики.

"У 2014 році вона започаткувала всеукраїнський рух захисту прав дітей, які опинилися в нелюдських умовах існування фактично на лінії фронту. Упродовж 5 років аж до самого арешту вона опікувалася дітьми-сиротами та напівсиротами з окупованого села Приморське", – повідомила Денісова.

Жінка організувала регулярний збір гуманітарної допомоги для вихованців Новоазовського інтернату, який не встигли евакуювати з окупованої території. Гуманітарну допомогу до інтернату доправляли приватним транспортом. За допомогою небайдужих Людмила створила в інтернаті бібліотеку української літератури, придбала комп'ютер.

Російські окупанти заарештували жінку 16 жовтня 2019 року на робочому місці. У неї вдома провели "обшуки" та забрали техніку та засоби зв'язку.

Рідні Людмили Денісової протягом двох місяців нічого не знали про долю Людмили.

"Як з’ясувалося згодом, увесь цей час Людмилу Гусейнову утримували в сумнозвісній в’язниці "Ізоляція". Там вона піддавалася жорстокому катуванню. Через 40 днів жінку перевели до СІЗО Донецька та звинуватили у "шпигунстві"", – повідомила уповноважена.

Через катування у Людмили Гусейнової загострились хронічні панкреатит та гіпертонія. Жодної медичної допомоги жінка не отримує.

Що відомо

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини російські окупанти незаконно утримують 300 громадян України.

Російські окупанти у в'язницях та СІЗО незаконно утримують 30 жінок, п'ятеро з них потребують невідкладної медичної допомоги.

Українські полонені, які знаходяться у полоні російських окупантів, не отримують медичної допомоги та ліків, які їм передають родичі. Приміщення, в яких їх утримують, не опалюються та не мають водоводу.

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