Денісова розказала про умови, в яких окупанти утримають українських полонених

У Макіївській виправній колонії №32, в якій російські окупанти незаконно утримують громадян України, електроенергію вмикають лише на дві години на добу та не надають медичну допомогу полоненим.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Адміністрація виправної колонії вимикає електроенергію, подаючи її лише дві години на добу. Через це ув’язнені, які змушені готувати собі їжу самотужки за допомогою кип’ятильника, живуть упроголодь", — повідомила Денісова.

Більшість ув'язнених через проблеми зі здоров'ям потребують дієтичного та погодинного харчування. Але через відсутність електроенергії вони не можуть приготувати собі їжу.

Окупанти забороняють родичам ув'язнених передавати їм ліхтарики та свічки.

"Медична допомога громадянам України також не надається. Вони тримаються лише на ліках, які вдається час від часу передати батьками та співробітниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста", — додала уповноважена.

Також полоненим заборонено вільно пересуватись по приміщенню, спілкуватись з рідними телефоном, слухати радіо та дивитись телевізор.

За її інформацією, серед полонених, які утримуються у цій колонії, є 28 мирних жителів.

Що відомо

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