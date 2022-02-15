Жителя окупованого Донецька Олександра Погорєлова російські окупанти звинувачують у нібито причетності до вбивства свого ватажка Захарченка, хоча на момент вбивства вони вже майже рік тримали його у полоні.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

З початком російсько-української війни Олександр виїхав з Донецька до Києва, але час від часу навідував батьків, які залишились в окупованому місті.

Російські окупанти затримали Олександра 30 листопада 2017 року на КПВВ на окупованій території, коли він повертався до Києва. Через тиждень окупанти прийшли до батьків Погорєлова з обшуками, вони звинуватили матір Олександра в "адмінпорушенні" та затримали на 30 діб.

Лише 17 лютого батьки Олександра дізнались, що окупанти тримають його у СІЗО окупованого Донецька.

"Вперше рідні побачили Олександра на російському телеканалі 17 вересня 2018 року. У сюжеті йшлося про те, що його звинувачують у причетності до замаху на ватажка терористів Захарченка, якого підірвали 31 серпня 2018 року. Цинізм полягав у тому, що на час виходу сюжету, Погорєлов уже десять місяців перебував за ґратами у Донецьку", — повідомила Денісова.

Наразі в Олександра критичний стан здоров'я, під час тортур йому зламали руку та щелепу, відбили нирки.

Окупанти тримають чоловіка у СІЗО у камері-одиначці. Посилаючись на карантинні обмеження окупанти не приймають передачі для Олександра Погорєлова.

Що відомо

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини російські окупанти незаконно утримують 300 громадян України.

Російські окупанти у в'язницях та СІЗО незаконно утримують 30 жінок, п'ятеро з них потребують невідкладної медичної допомоги.

Українські полонені, які знаходяться у полоні російських окупантів, не отримують медичної допомоги та ліків, які їм передають родичі. Приміщення, в яких їх утримують, не опалюються та не мають водоводу.

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