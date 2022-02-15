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"Росія не являється мішенню для нас". Байден виступив із заявою щодо ескалації навколо Україні
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"Росія не являється мішенню для нас". Байден виступив із заявою щодо ескалації навколо Україні

Юлія Рябчун
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"Росія не являється мішенню для нас". Байден виступив із заявою щодо ескалації навколо Україні Фото: Associated Press

Президент РФ Володимир Путін погодився продовжувати дипломатичні зусилля заради безпеки у Європі. Про це президент США Джо Байден повідомив у відеозверненні у зв'язку з кризою на кордоні України та Росії.

Байден нагадав, що від самого початку (ескалації - ред.), він заявляв, що Сполучені Штати готові до будь-якого розвитку подій.

"Ми готові вести дипломатичну роботу з РФ, а також реагувати рішуче на вторгнення Росії в Україну. Протягом кількох тижнів адміністрація Білого дому разом з партнерами проводять дипломатичні зусилля. Цього тижня я також говорив з президентом Путіним і дав йому зрозуміти, що ми готові продовжувати дипломатичні переговори заради того, щоб досягти взаєморозуміння між нашими країнами і знизити рівень стурбованості, який існує, якщо він не побажає просуватися цим шляхом. Мова йде про безпеку. Його і нашу. Путін і я домовилися, що ми будемо продовжувати дипломатичні зусилля. Вчора російський уряд повідомив про це офіційно", — заявив Байден.

Він додав, що США перевіряють інформацію стосовно відводу військ РФ від кордону з Україною, але американські аналітики поки це не підтверджують.

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