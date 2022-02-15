Президент РФ Володимир Путін погодився продовжувати дипломатичні зусилля заради безпеки у Європі. Про це президент США Джо Байден повідомив у відеозверненні у зв'язку з кризою на кордоні України та Росії.
Байден нагадав, що від самого початку (ескалації - ред.), він заявляв, що Сполучені Штати готові до будь-якого розвитку подій.
"Ми готові вести дипломатичну роботу з РФ, а також реагувати рішуче на вторгнення Росії в Україну. Протягом кількох тижнів адміністрація Білого дому разом з партнерами проводять дипломатичні зусилля. Цього тижня я також говорив з президентом Путіним і дав йому зрозуміти, що ми готові продовжувати дипломатичні переговори заради того, щоб досягти взаєморозуміння між нашими країнами і знизити рівень стурбованості, який існує, якщо він не побажає просуватися цим шляхом. Мова йде про безпеку. Його і нашу. Путін і я домовилися, що ми будемо продовжувати дипломатичні зусилля. Вчора російський уряд повідомив про це офіційно", — заявив Байден.
Він додав, що США перевіряють інформацію стосовно відводу військ РФ від кордону з Україною, але американські аналітики поки це не підтверджують.
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Що відомо
- Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- 13 лютого Україна скликала зустріч країн-учасниць Віденського документа включно з Росією на 15 лютого. На такий крок наша країна пішла після того, як Москва не надала Україні пояснень щодо військових навчань. Але у РФ відповіли, що участі в зустрічі брати не будуть.
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