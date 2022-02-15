Верховна рада підтримала проєкт постанови про звернення до парламентів країн світу, парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ та інших міжнародних організацій через безпекову ситуацію на російсько-українському кордоні.

Під час засідання 15 лютого за відповідне рішення віддали голоси 326 народних обранців.

Телеканал "Рада" Ситуація на кордоні з РФ: Верховна рада звернулась до парламентів країн та міжнародних організацій

Зокрема, постанова "Про звернення Верховної ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав у зв'язку з ескалацією Російською Федерацією безпекової ситуації навколо України" містить засудження збройної агресії РФ проти України та її агресивної риторики, ультимативних вимог, шантажу та погроз застосування сили.

У документі наголошується, що Російська Федерація грубо порушила і продовжує порушувати Статут ООН та принципи міжнародного права, а також свої зобов’язання в рамках Меморандуму про гарантії безпеки, передбачені Будапештським меморандумом, якими вона гарантувала поважати незалежність, суверенітет та чинні кордони України.

Також у зверненні Рада:

підтвердила невід’ємне право України як суверенної європейської держави вільно обирати власні безпекові домовленості включно з оборонними альянсами;

підтвердила прагнення Української держави до мирного врегулювання спровокованого Російською Федерацією збройного конфлікту з Україною на основі повної поваги до норм міжнародного права;

висловила вдячність партнерам Української держави за надану політичну, дипломатичну, економічну, фінансову, технічну та військову допомогу з метою протидії російській агресії та відновлення територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Окрім того, Верховна рада закликала Організацію Об'єднаних Націй, Європейський Парламент, Парламентську Асамблею Ради Європи, Парламентську Асамблею ОБСЄ, Парламентську Асамблею НАТО, Парламентську Асамблею ОЧЕС, уряди та парламенти іноземних держав:

продовжувати підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України в рамках міжнародно визнаних кордонів та необхідність мирного вирішення спровокованого Російською Федерацією збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права з використанням існуючих переговорних форматів;

засудити дії, заяви та кроки Російської Федерації, спрямовані на підготовку підґрунтя для розширення військової та гібридної агресії проти Української держави;

продовжувати надавати політичну підтримку Україні;

посилити та прискорити надання Україні комплексної, у тому числі оборонної, допомоги;

посилити санкційний тиск на Російську Федерацію.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

На думку Служби безпеки, український інформаційний простір зазнає потужного інформаційного впливу з метою нагнітання паніки в суспільстві та сіяння зневіри у здатності держави захистити своїх громадян.

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