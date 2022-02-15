Путін хоче вирішити питання вступу України в НАТО "просто зараз"

Президент Росії Володимир Путін вважає невідкладним питання вступу України в Північноатлантичний Альянс. На його думку, запевнення Заходу про неприєднання Києва до НАТО станом на зараз "нічого не змінює в історичній перспективі".

Про це він заявив 15 лютого за підсумками переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Нам уже 30 років кажуть, що розширення НАТО не буде взагалі, ані на дюйм у бік російських кордонів. А сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО просто біля нашого дому, обговорюється питання вступу України до НАТО. Кажуть, що це буде не завтра. А коли? Післязавтра? А що це для нас змінює в історичній перспективі? Анічогісінько. Візьмуть її (Україну — ред.), коли підготують до цього? Для нас це вже може бути пізно. Тому ми хочемо вирішити це питання просто зараз", — сказав Путін.

Раніше, 10 лютого, Путін заявляв, що ситуація у світі стає все більш напруженою, у зв'язку з чим РФ вимагатиме від країн Заходу юридично закріплених гарантій безпеки.

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