Путін хоче вирішити питання вступу України в НАТО "просто зараз"

Президент Росії Володимир Путін вважає невідкладним питання вступу України в Північноатлантичний Альянс. На його думку, запевнення Заходу про неприєднання Києва до НАТО станом на зараз "нічого не змінює в історичній перспективі".
Про це він заявив 15 лютого за підсумками переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
"Нам уже 30 років кажутьРосія посилається на кілька заяв західних чиновників, висловлених наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років, де ті обіцяли не розширювати НАТО на схід. А проте, всі вони є усними, і жодної письмової гарантії нерозширення НАТО наразі не існує., що розширення НАТО не буде взагалі, ані на дюйм у бік російських кордонів. А сьогодні ми бачимо інфраструктуру НАТО просто біля нашого дому, обговорюється питання вступу України до НАТО. Кажуть, що це буде не завтра. А коли? Післязавтра? А що це для нас змінює в історичній перспективі? Анічогісінько. Візьмуть її (Україну — ред.), коли підготують до цього? Для нас це вже може бути пізно. Тому ми хочемо вирішити це питання просто зараз", — сказав Путін.
Раніше, 10 лютого, Путін заявляв, що ситуація у світі стає все більш напруженою, у зв'язку з чим РФ вимагатиме від країн Заходу юридично закріплених гарантій безпеки.
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Що відомо
- На тлі нарощування військ біля українських кордонів 17 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
- США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.
- У січні відбулася низка перемовин за участі Росії, США, НАТО, ЄС та ОБСЄ, на яких ішлося про гарантії безпеки Росії. Москва тоді констатувала, що відносини з НАТО "перебувають на критично низькому рівні", а в ОБСЄ сказали, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.
- 26 січня американська сторона передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Також свою відповідь передали представники НАТО. Іспанська газета El País опублікувала текст відповідей — у них не йдеться про неможливість вступу України до НАТО, на чому наполягала РФ, а також не ідеться про нерозширення Альянсу.
- 10 лютого свою відповідь на "гарантії безпеки" Росії передав Європейський Союз від імені 27 держав-членів, хоча Москва і наполягала на тому, що хоче отримати реакцію кожного уряду окремо.
- 14 лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров під час зустрічі з Володимиром Путіним заявив, що відповіді НАТО та США на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" не задовольняють РФ. Водночас він заявив, що шанси домовитися з Заходом досі є.
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