Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час візиту до Шотландії 14 лютого підтвердив, що загроза вторгнення Росії в Україну залишається реальною, але сподівається, що Володимир Путін обере шлях деескалації.

Про це повідомляють Sky News і The Independent.

"Ми повинні усвідомити, що ситуація — дуже небезпечна і складна. Ми на межі провалля. Але президент (Росії — ред.) Володимир Путін ще має час, щоб відступити", — заявив Джонсон і додав, що не виключає можливості вторгнення протягом "48 годин".

Він нагадав, що, за оцінками західної розвідки, біля кордонів з Україною РФ зосередила близько 130 тисяч військових. За словами британського прем’єра, Лондон прагне, щоб сторони відновили діалог, а конкретно Росія — уникла "руйнівної для себе помилки".

Це не перша подібна заява Джонсона. Раніше він стверджував, що РФ готує "бліцкриг" проти України, а російське вторгнення обернеться для Москви "другою Чечнею".

17 січня Британія надіслала першу партію легкого протитанкового озброєння Україні. А пізніше міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що Лондон розглядає можливість створення Тристороннього союзу з Польщею та Україною.

10 лютого парламент Великої Британії дозволив уряду посилювати санкції проти Росії. Новий закон створює умови для запровадження жорстких санкцій проти Росії у випадку подальшої агресії.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

На думку Служби безпеки, український інформаційний простір зазнає потужного інформаційного впливу з метою нагнітання паніки в суспільстві та сіяння зневіри у здатності держави захистити своїх громадян.

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