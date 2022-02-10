Британський парламент дозволив уряду запровадити нові санкції проти РФ

Парламент Великої Британії дозволив уряду посилювати санкції проти Росії. Новий закон створює умови для запровадження жорстких санкцій проти Росії у випадку подальшої агресії.

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

У закон від 2018 року було внесено правки. Раніше цей закон дозволяв уряду вводити санкції проти тих, хто, на думку урядовців, бере безпосередню участь у агресії проти України. Відтепер, перелік осіб проти яких можна вводити санкції значно розширився.

Він включає людей, які беруть участь у дестабілізації ситуації в Україні, надає фінансові послуги, технології та ресурси для дестабілізації. Санкції також можуть вводитися проти людей, які перешкоджають діяльності міжнародних організацій в Україні, хто веде бізнес з окупованими територіями Донбасу та Криму. Також санкції можуть вводитися проти тих, хто отримує підтримку чи надає підтримку російському уряду. Це стосується осіб та компаній, які мають прямий або опосередкований звʼязок з російським урядом. Крім цього, дозволено вводити санкції проти стратегічно та економічно важливих підприємств Росії.

Що відомо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що наразі ще зарано говорити про деескалацію ситуації навколо України. Він заявив, що ризик нападу Росії зростає, адже підготовка продовжується.

7 лютого президент Франції Еммануель Макрон відвідав Росію та провів перемовини з Володимиром Путіним. Сторони домовилися продовжити співпрацю у Нормандському форматі. Водночас Путін заявив, що вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" були проігноровані.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.

26 січня у Парижі відбулась зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин. Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

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