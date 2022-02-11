На трасі поблизу Чугуєва, де ввечері 9 лютого сталася аварія за участю кортежу Ярославського, працюють патрульні.
Вони оточили місце ДТП, встановили конуси, нині очікують на слідчо-оперативну групу, передає кореспондент Суспільного з місця аварії.
Поліцію викликав депутат Чугуївської міськради Дмитро Дробот.
"Вийшли на місце і побачили, що залишилися речові докази, як то знак від Brabus, частина тіла від людини. Я був дуже здивований. Вже пройшло фактично дві доби від аварії, і ці докази лежать просто неба. Ніхто це не прибирає, ніхто це не забирає. Я здивувався і викликав поліцію", — розповів Суспільному Дробот.
10 лютого кореспондент Суспільного знайшов на трасі біля відбійника та узбіччі дороги уламки деталей від автомобіля, пластик з логотипом Brabus.
Що відомо
- Авто з кортежу Ярославського смертельно травмувало чоловіка ввечері 9 лютого. 10 лютого, за повідомленням прокуратури та поліції, до слідчого управління звернувся працівник фірми Ярославського, який сказав, що був за кермом авто в момент ДТП. Сам бізнесмен 10 лютого полетів особистим літаком до Лондона.
- В МВС заявили, що невинного намагалися видати за винуватця аварії — через це звільнено начальника поліції Харківщини. Спробу фальсифікації справи розслідує ДБР. Офіс генпрокурора забирає на себе процесуальне керівництво у справі.
- Встановлено особу загиблого. Це 36-річний житель Чугуївського району.