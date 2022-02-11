На трасі поблизу Чугуєва, де ввечері 9 лютого сталася аварія за участю кортежу Ярославського, працюють патрульні.

Вони оточили місце ДТП, встановили конуси, нині очікують на слідчо-оперативну групу, передає кореспондент Суспільного з місця аварії.

Суспільне Харків

Поліцію викликав депутат Чугуївської міськради Дмитро Дробот.

"Вийшли на місце і побачили, що залишилися речові докази, як то знак від Brabus, частина тіла від людини. Я був дуже здивований. Вже пройшло фактично дві доби від аварії, і ці докази лежать просто неба. Ніхто це не прибирає, ніхто це не забирає. Я здивувався і викликав поліцію", — розповів Суспільному Дробот.

Суспільне Харків

10 лютого кореспондент Суспільного знайшов на трасі біля відбійника та узбіччі дороги уламки деталей від автомобіля, пластик з логотипом Brabus.

Суспільне Харків

Що відомо