Смертельне ДТП, яке вчинив автомобіль з кортежу Олександра Ярославського 9 лютого під Харковом, чи не кожні декілька годин оновлюється подробицями. Наразі відомо, що винним назвався працівник фірми Ярославського. Поліція оголосила йому підозру, але згодом в МВС заявили що ця людина не була за кермом, і звільнили начальника поліції Харківщини через спробу фальсифікації. Сам бізнесмен 10 лютого полетів до Лондона. Винним його не називають.

Це ДТП — не перший випадок, коли авто високопосадовців стає учасником аварії. Наприклад, у липні минулого року автомобіль позафракційного депутата Олександра Юрченка у Львові зіткнувся з іншою автівкою. А в березні того ж року машина нардепа Олександра Дубінського (виключений з фракції "Слуга народу у березні 2021 року) потрапила в аварію на Львівщині. В цих ДТП, на відміну від аварії під Харковом, обійшлося без жертв. Суспільне згадало аварії високопосадовців та їхніх родичів, схожі на ДТП з машиною з кортежу Ярославського, і те, що відбувалося з розслідуваннями.

Що відомо про ДТП з авто Ярославського

Аварія сталася ввечері 9 лютого дорогою яка веде у селище Мартове (там проживає Олександр Ярославський). Під колесами авто загинув чоловік. На місці аварії знайшли деталі Mercedes-Benz. Поліція повідомила, що 10 лютого до слідчого управління звернувся працівник фірми Ярославського та сказав, що керував авто в момент ДТП.

Суспільне Харків Місце ДТП з машиною Ярославського

В компанії DCH — один з активів бізнесмена, заявили, що за кермом був не Ярославський, а "водій, який працює в одній з допоміжних служб DCH": "Вночі, направляючись до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості скоїв наїзд на перешкоду, характер якої в ході руху не розпізнав". Ярославський, повідомили в компанії, вилетів до Лондона у справах.

Спочатку харківська поліція оголосила ймовірному водію підозру. Але згодом відкликала її. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив голову Нацполіції Харківщини Станіслава Перліна і заявив, що харківські поліцейські намагались приховати інформацію та видати невинного за винуватця. Державне бюро розслідувань за цим фактом порушило провадження.

Liga.net Олександр Ярославський

Процесуальне керівництво у справі забрав Офіс генпрокурора. "Людина, яка зізналася в скоєнні злочину, за спільною думкою поліцейських і прокурорів — простіше кажучи, бреше", — заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова. Тепер чоловіка, який повідомив поліції, що перебував за кермом під час ДТП, підозрюють у приховуванні злочину. Йому мали обрати запобіжний захід, але цього не сталося — прокуратура відкликала клопотання. Сам цей чоловік не виходить на зв’язок.

"Попри впізнаваність особи (Ярославського — ред.), ймовірно причетної до скоєння злочину [...], злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено. Незапланований і поспішний від’їзд виглядає досить дивно. Реагуємо адекватно до ситуації", — заявила Венедіктова.

ДТП з Трухіним

Аварія за участі народного депутата Олександра Трухіна, сталася 23 серпня 2021 року під Києвом. Автомобіль, в якому він знаходився, на високій швидкості врізався в інше авто. Те своєю чергою протаранило ще одне. Постраждали шестеро людей. Серед них і Лучано Лучі — очільник Комітету арбітрів Української асоціації футболу, з помічником. Обох чоловіків прооперували. Отримані ними травми характеризують як середньої тяжкості.

wikipedia.org

Від самого початку Трухін уникав спілкування з журналістами. Більш того, декілька десятків ЗМІ, що опублікували новину про ДТП, видалили її з сайтів — через листи з проханням зробити це за “компенсацію”. Згодом депутат підтвердив участь у ДТП, проте заявив, що не може відповідати на запитання через слідчі дії. Колеги з фракції "Слуга народу" оминали цю тему, намагаючись її не коментувати.

1 лютого видання "Українська правда" опублікувало розслідування з відеопідтвердженнями того, що Трухін намагався зникнути з місця події, обіцяв "домовитися" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, згадував у розмові з патрульними велику суму грошей. А згодом журналісти передали відео правоохоронцям. В ДБР заявили що не мали цього відео, а Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу через пропозицію Трухіним хабаря співробітнику поліції. За останніми повідомленнями ДБР, поліцейські не підтвердили факт спроби дати хабар.

Сам Трухін заперечував що пропонував патрульному гроші, казав, що у стані шоку наговорив багато дурниць і визнавав, що намагався якнайшвидше піти з місця пригоди. 2 лютого депутата виключили з партії "Слуга народу". За тиждень, голова політсили, Олена Шуляк, заявила, що якщо Трухін буде вважати що він поступив негідно, може здати і мандат народного депутата, бо по закону відкликати його не можна. Трохи раніше депутат сказав, що зробить це, якщо його змусять “команда та ситуація”.

ДТП Петра Димінського

Аварія сталася у серпні 2017 і за декількома обставинами схожа на аварію з автомобілем Ярославського. Авто львівського бізнесмена Петра Димінського врізалося в іншу автівку. Її водійка загинула на місці.

Фото wikipedia.org Петро Димінський

Бізнесмен і політик, відомий на той момент як колишній народний депутат, власник львівського футбольного клубу "Карпати" та інформаційного телеканала ZIK не з’явився на допит як свідок і виїхав з України.

Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Але згодом слідство назвало підозрюваним самого бізнесмена. І українські правоохоронці, і Інтерпол досі розшукують Димінського.

Справа Калиновського

У травні 2007 року в Києві спортивний кабріолет врізався у ВАЗ 21011. "Копійка" була припаркована на узбіччі. Чоловік, який сидів в ній — 38-річний Володимир Куликовський — загинув на місці. Кабріолетом керував 22-річний Сергій Калиновський, син ексжінки олігарха Дмитра Фірташа. З місця події він поїхав до лікарні.

Правоохоронці розпочали розслідування. Але у вересні 2007 молодий чоловік зник. З 2007 по 2015 роки він перебував у міжнародному розшуку. Згідно з інформацією Інтерполу, Сергія Калиновського звинувачували у погрозі чи насильстві стосовно працівника правоохоронних органів та порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі людини. Врешті решт київська патрульна поліція повідомила про його затримання.

Експасинку Дмитра Фірташа оголосили підозру за статтею, яка передбачає ув’язнення терміном до десяти років. Наразі справа в суді. Згідно з останньою ухвалою від 10 січня цього року Калиновський тривалий час перебував під домашнім арештом. А на фінальній частині розгляду, коли суд вже переходив до дебатів, припинив з’являтися на засідання. За заявою захисників, через ознаки коронавірусної хвороби. На засіданні від 10 січня 2022 року суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Справи Омельченко

Автомобілі покійного очільника Києва Олександра Омельченко потрапляли у ДТП неодноразово. Серед них аварія грудня 2015 року. Позашляховик, який належав ексмеру Києва, на пішохідному переході збив жінку, повідомляли тоді в поліції. Згодом вона померла у лікарні. Авто мера поїхало з місця пригоди.

УНІАН

Водій Омельченка пояснював: саме він керував машиною, а поїхав через те, що йому стало погано. Справу розглядав Голосіївський суд міста Києва й визначився з покаранням за одне засідання: умовний строк — п’ять років позбавлення волі з трирічним випробувальним терміном та позбавленням водійських прав на два роки.

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