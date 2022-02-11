Працівника компанії Ярославського підозрюють у приховуванні злочину

50-річного чоловіка, який повідомив поліції, що перебував за кермом під час смертельної ДТП на трасі поблизу Чугуєва, хоча був в іншому місці, підозрюють у приховуванні злочину.
Кримінальне провадження за статтею "приховування злочину" відкрили 10 лютого, повідомили 11 лютого у пресслужбі поліції Харківщини.
"10 лютого поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України та оголосила про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення чоловіку, який заявив в поліцію про свою причетність до дорожньо-транспортної пригоди. Відповідно до санкції статті такі дії караються позбавленням волі на строк до 3 років", — йдеться у повідомленні поліції.
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У готелі Kharkiv Palace, вдома у Олександра Ярославського та вдома у чоловіка, який сказав, що був за кермом авто під час ДТП, завершили обшуки.
"За результатами проведених заходів вилучено два автомобіля, сервери, інформація з яких ретельно відпрацьовується", — повідомили у поліції.
Що відомо
- Ввечері 10 лютого міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив голову Нацполіції Харківщини Станіслава Перліна через спробу фальсифікувати розслідування ДТП з автомобілем бізнесмена Олександра Ярославського. Державне бюро розслідувань порушило провадження за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.
- Офіс генпрокурора забирає на себе процесуальне керівництво у справі про ДТП. "Людина, яка зізналася в скоєнні злочину, за спільною думкою поліцейських і прокурорів — простіше кажучи, бреше", — заявила генпрокурорка.