Керівництво партії "Слуга народу" закликало українців не піддаватися панічним настроям на тлі російської загрози та об'єднатися заради захисту територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві голови політсили Олени Шуляк.

Вона зазначила, що Росія "не лише брязкає зброєю", а намагається залякати Україну і весь світ, посіяти паніку всередині країни.

"Ми спокійні не тому, що не бачимо зовнішніх загроз, ми спокійні тому, що готові захищати країну від будь-яких загроз – і реальних, і віртуальних", – заявила Шуляк.

За її словами, українська армія сьогодні "міцна, як ніколи", а допомога союзників – "безпрецедентна". Зазначається, що по всій країні створюється система територіальної оборони та національного спротиву. Також у режимі 24/7 ведеться робота з усіма провідними державами світу.

"Держава готова до всіх сценаріїв розвитку ситуації – у тому числі й найгірших. Саме тому сьогодні надважливим завданням є не піддатися на провокації агресора, не поринути у панічні настрої, не дати нашим ворогам жодного приводу сподіватися на нашу слабкість", – заявила очільниця СН.

Також вона закликала всі обласні організації політсили, депутатів місцевих рад та місцевих голів проводити роз’яснювальну роботу, організувати підтримку тероборони та допомогу армії.

Водночас у фракції "Слуги народу" заявили, що народні депутати готові в будь-який момент зібратися на засідання парламенту для ухвалення важливих рішень щодо захисту України та посилення її обороноздатності.

Що відомо

12 лютого президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися паніці та повідомив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

12 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим попередив російську сторону про "масовану і єдину трансатлантичну відповідь" у разі нападу на Україну.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.

Послиня Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс та голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявили, що залишаться у Києві попри рекомендації виїхати з країни на тлі загрози вторгнення Росії.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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