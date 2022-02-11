Україна має вільний доступ до всіх своїх портів — Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна наразі має вільний доступ до всіх своїх портів.

"У нас на сьогодні є вільний доступ до всіх портів, які є в нашій країні. І мова йде як про Азовське, так і про Чорне море. У нас є певні застереження стосовно проходу великих кораблів, зокрема тих, що везуть нам вугілля. Але, згідно з доповідями, що у нас є, у нас таких проблем зараз немає", — заявив він під час брифінгу.

Також Данілов зазначив, що у питаннях відновлення українських військово-морських сил, Києву наразі надають допомогу США та Велика Британія.

"У нас є програма, яку ми минулого року прийняли, — відбудови нашого військово-морського флоту. Нам в цьому питанні зараз допомогу надає Велика Британія та США. Ми вже велику частину кораблів отримали, але не таку велику, як хотілося б. Крім того, це військові кораблі, обладнані відповідними елементами захисту і нападу у разі необхідності", — розповів секретар РНБО.

Що відомо

Росія офіційно повідомила, що не планує закривати південну частину Азовського моря для проведення військових навчань.

Керівник Українського інституту, морського права і безпеки Богдан Устименко в етері "Теми дня" на Суспільному Крим також заявив, що окупанти фактично перекрили частину Чорного моря на узбережжі окупованого Криму. Російська армія проводить військові навчання та готується розпочати маневри у Середземному та Чорному морях. Кораблі флотів РФ зайшли у Чорне море 8-9 лютого.

Для навчань у Чорному морі Росія перекидає до окупованого Криму десантні кораблі. 9 лютого три великі десантні кораблі Балтійського флоту пройшли через Босфор із Середземного до Чорного моря. Ймовірно, кораблі йдуть до Севастополя.

В акваторії Чорного моря сформується група із 12 БДК, які можуть взяти участь у російському новому вторгненні з берега Чорного та Азовського морів.

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