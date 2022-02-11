Немає підстав евакуювати з Києва важливі документи — РНБО

Наразі немає підстав вивозити з Києва важливі документи на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"На сьогоднішній день ми не бачимо підстав для того, щоб вивозити зараз, евакуйовувати документи про які ви кажете. Якщо такі підстави будуть, відповідні органи, відповідні структури будуть працювати у відповідному напрямку. Наголошую, що ми працюємо відповідно нормативно-правових актів. Всі установи розуміють, як їм рухатися у випадку А, B, C", — зазначив він

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.

Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" армії "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі. Крім того, Лукашенко заявив, що частині співробітників міністерства з надзвичайних ситуацій видадуть вогнепальну зброю.

Напередодні Росія повідомила про закриття частини акваторії Чорного та Азовського морів для здійснення "військово-морських навчань", але 10 лютого заявила, що не планує закривати південну частину Азовського моря для проведення військових навчань.

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