ЗСУ отримали ще 90 тонн військової допомоги від Сполучених Штатів — Резніков

Збройні сили України отримали ще 90 тонн військової допомоги від Сполучених Штатів. При цьому загалом протягом останніх місяців Україна отримала від США 1300 тонн такої допомоги.

Про це на своїй сторінці у Facebook 11 лютого повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Птахи прилітають, наче вертаються з вирію! Сьогодні надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для Збройних сил України", — написав він.

За словами міністра, загальна маса військової допомоги, отриманою Україною від США, сягає вже 1300 тонн.

10 лютого Резніков повідомив, що Україна отримала ще два літаки з військовою допомогою від США. Серед іншого на борту літаків прибули протитанкові системи Javelin, бойові постріли для гранатометів та інша оборонна амуніція для Збройних сил України.

Що відомо

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 9 лютого приземлився літак Великої Британії та два літаки Сполучених Штатів Америки. Вони доставили військове спорядження для Збройних сил України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що протягом останніх місяців Україна отримала від країн Заходу фінансову допомогу на суму понад 1,5 мільярда доларів та більш як тисячу тонн озброєнь.

5 лютого до Києва прибув восьмий за рахунком літак з військовою допомогою від США із майже 90 тоннами озброєння на борту.

Канада відправила до України транспортний літак з нелетальним озброєнням.

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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