У "Борисполі" приземлився британський літак з військовою допомогою

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" вдень 9 лютого приземлився літак Boeing C-17A Globemaster III Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії.

Як повідомляє Reuters, літак доправив військову допомогу для України.

Відповідно до даних ресурсу Flightradar, літак із бортовим номером ZZ172 вилетів з британської авіабази Brize Norton о 8:05 за місцевим часом та приземлився у Борисполі о 12:51 за Києвом. Тривалість його польоту сягнула 2 години 46 хвилин, під час нього літак перетнув повітряний простір Нідерландів, Німеччини та Польщі.

Військові, які перебували на місці приземлення літака, повідомили, що він доправив допомогу для територіальної оборони. При цьому ані Велика Британія, ані Україна заздалегідь офіційно не повідомляли про заплановану передачу допомоги.

Boeing C-17A здатний перевозити за один рейс понад 70 тонн вантажу.

Що відомо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що протягом останніх місяців Україна отримала від країн Заходу фінансову допомогу на суму понад 1,5 мільярда доларів та більш як тисячу тонн озброєнь.

5 лютого до Києва прибув восьмий за рахунком літак з військовою допомогою від США із майже 90 тоннами озброєння на борту.

Канада відправила до України транспортний літак з нелетальним озброєнням.

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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