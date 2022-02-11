Президент Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові доручив головам частини обласних державних адміністрацій впродовж двох тижнів доукомплектувати сили територіальної оборони. Йдеться, зокрема, про Київ і Київську область, Одещину, Маріуполь, Рівне.

"Я хотів би звернутися до голів обласних державних адміністрацій, а також до голови Київської міської державної адміністрації для того, щоб ви за два тижні все зробили, без імпровізацій. Консультуйтеся з нашими військовими згідно із законодавством про Національний спротив", — сказав Зеленський.

11 лютого Володимир Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку до Харківської та Херсонської областей. У Харкові він бере участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад. Володимир Зеленський також проведе виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони. За його результатами очікується брифінг секретаря РНБО.

На Херсонщині президент перегляне демонстрацію дій підрозділів МВС та відпрацювання заходів зі звільнення адміністративних будівель.

Що відомо

В Україні з 4 лютого запрацював Call-центр Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Зокрема, у ньому можна дізнатися про те, як потрапити на військову службу.

3 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сили територіальної оборони розгортатимуться в три етапи. До кінця лютого планується завершити формування штату тероборони з 10 тисяч людей.

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

У кінці грудня влада Києва повідомила про створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом.

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