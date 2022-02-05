До України прибув вже восьмий літак з військовою допомогою зі США

До Києва 5 лютого прибув восьмий за рахунком літак з військовою допомогою від США. На його борту майже 90 тонн озброєння.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резнікова на своїй Twitter-сторінці.
"Восьма пташка прилетіла в Київ! Вага сьогоднішнього вантажу для наших Збройних сил складає 86 тонн", — поінформував міністр.
За його даними, починаючи з 22 січня США надали Україні вже понад 650 тонн оборонного озброєння.
Напередодні, 4 лютого, США передали Державній прикордонній службі України 40 повнопривідних позашляховиків для патрулювання у важкодоступних прикордонних районах. Також у рамках невідкладної допомоги американці надіслали українській стороні переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання.
3 лютого до аеропорту "Бориспіль" прибув сьомий літак з вантажем безпекової допомоги від США.
Що відомо
- Протягом останніх років США надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому США планують забезпечити додаткову допомогу протягом наступних кількох тижнів.
- Канада відправила до України транспортний літак з нелетальним озброєнням.
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
- 25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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