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До України прибув вже восьмий літак з військовою допомогою зі США
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До України прибув вже восьмий літак з військовою допомогою зі США

Тетяна Яворович
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До України прибув вже восьмий літак з військовою допомогою зі США Oleksii Reznikov / Twitter

До Києва 5 лютого прибув восьмий за рахунком літак з військовою допомогою від США. На його борту майже 90 тонн озброєння.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резнікова на своїй Twitter-сторінці.

"Восьма пташка прилетіла в Київ! Вага сьогоднішнього вантажу для наших Збройних сил складає 86 тонн", — поінформував міністр.

За його даними, починаючи з 22 січня США надали Україні вже понад 650 тонн оборонного озброєння.

Напередодні, 4 лютого, США передали Державній прикордонній службі України 40 повнопривідних позашляховиків для патрулювання у важкодоступних прикордонних районах. Також у рамках невідкладної допомоги американці надіслали українській стороні переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання.

3 лютого до аеропорту "Бориспіль" прибув сьомий літак з вантажем безпекової допомоги від США.

Що відомо

  • Протягом останніх років США надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому США планують забезпечити додаткову допомогу протягом наступних кількох тижнів.
  • Канада відправила до України транспортний літак з нелетальним озброєнням.
  • Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
  • 25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
  • На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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