До України прибув вже восьмий літак з військовою допомогою зі США

До Києва 5 лютого прибув восьмий за рахунком літак з військовою допомогою від США. На його борту майже 90 тонн озброєння.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резнікова на своїй Twitter-сторінці.

"Восьма пташка прилетіла в Київ! Вага сьогоднішнього вантажу для наших Збройних сил складає 86 тонн", — поінформував міністр.

За його даними, починаючи з 22 січня США надали Україні вже понад 650 тонн оборонного озброєння.

Напередодні, 4 лютого, США передали Державній прикордонній службі України 40 повнопривідних позашляховиків для патрулювання у важкодоступних прикордонних районах. Також у рамках невідкладної допомоги американці надіслали українській стороні переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання.

3 лютого до аеропорту "Бориспіль" прибув сьомий літак з вантажем безпекової допомоги від США.

Що відомо

Протягом останніх років США надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому США планують забезпечити додаткову допомогу протягом наступних кількох тижнів.

Канада відправила до України транспортний літак з нелетальним озброєнням.

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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