Канада відправила військову допомогу Україні. Що вона включає

Канада відправила до України транспортний літак з військовою допомогою, у складі якої партія нелетального озброєння.

Про це повідомляється на сайті Міноборони Канади.

У відомстві уточнили, що літак ВПС Канади C-177 Globemaster вилетів з авіабази Трентон. Військова допомога надається на тлі загрози з боку Росії та у рамках розширення канадської тренувальної операції UNIFIER. Зокрема, в Україну прибули засоби індивідуального захисту, засоби перевезення вантажів, а також розвідувальне обладнання. Зазначається, що цей вантаж супроводжують фахівці CAF, які мають ознайомити українських військових з обслуговуванням та використанням наданого обладнання.

"Ця допомога ще більше допоможе українським силам безпеки захищатися від загроз Росії та нарощування військ в Україні та навколо неї", – повідомили у Міноборони Канади.

Там додали, що з 2015 року Канада надала Україні нелетального озброєння на суму понад 23 мільйони доларів. Також за цей час канадські фахівці навчили близько 33 тисяч українських військовослужбовців низці тактичних і передових військових навичок.

Що відомо

Наприкінці січня Україну з дводенним візитом відвідала міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд.

Раніше у Міноборони Канади заявили про намір виділити на підтримку України 340 мільйонів доларів, а також розширити військову навчальну місію Unifier в Україні.

У середині січня канадське видання Global News повідомило, що уряд Канади відправив в Україну невелику групу спецпризначенців елітного підрозділу Збройних сил — Канадський полк спеціальних операцій (CSOR).

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

У січні 2022 відбулася низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. У Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою. 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а 13-го — обговорення в межах ради постійних представників ОБСЄ.

Читайте також

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу