Протягом останніх місяців Україна отримала від країн Заходу фінансову допомогу на суму понад 1,5 мільярда доларів.

Про це під час брифінгу 7 лютого заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами міністра, при цьому за цей період Україна отримала більш як тисячу тонн озброєнь від західних партнерів.

"Загальний обсяг (допомоги — ред.) 1,5 мільярда доларів, а обсяги оборонної зброї — понад тисячу тонн", — розповів Кулеба.

Він додав, що при цьому важливу роль у стримуванні Росії продовжує відігравати дипломатія.

"Важлива частина стримування агресії — саме інтенсивна дипломатія. Минулого року я запросив партнерів на січень лютий, аби знизити ризик ескалації. Зараз ви бачите як це працює, десятки дзвінків. Ця стратегія діє і дозволяє знижувати напругу", — наголосив міністр.

Що відомо

Протягом останніх років США надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому США планують забезпечити додаткову допомогу протягом наступних кількох тижнів.

5 лютого до Києва прибув восьмий за рахунком літак з військовою допомогою від США із майже 90 тоннами озброєння на борту.

Канада відправила до України транспортний літак з нелетальним озброєнням.

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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