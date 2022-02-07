Протягом останніх місяців Україна отримала від країн Заходу фінансову допомогу на суму понад 1,5 мільярда доларів.
Про це під час брифінгу 7 лютого заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За словами міністра, при цьому за цей період Україна отримала більш як тисячу тонн озброєнь від західних партнерів.
"Загальний обсяг (допомоги — ред.) 1,5 мільярда доларів, а обсяги оборонної зброї — понад тисячу тонн", — розповів Кулеба.
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Він додав, що при цьому важливу роль у стримуванні Росії продовжує відігравати дипломатія.
"Важлива частина стримування агресії — саме інтенсивна дипломатія. Минулого року я запросив партнерів на січень лютий, аби знизити ризик ескалації. Зараз ви бачите як це працює, десятки дзвінків. Ця стратегія діє і дозволяє знижувати напругу", — наголосив міністр.
Що відомо
- Протягом останніх років США надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому США планують забезпечити додаткову допомогу протягом наступних кількох тижнів.
- 5 лютого до Києва прибув восьмий за рахунком літак з військовою допомогою від США із майже 90 тоннами озброєння на борту.
- Канада відправила до України транспортний літак з нелетальним озброєнням.
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
- 25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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