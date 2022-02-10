Додаткові американські військові сили невдовзі прибудуть до Румунії

Сполучені Штати перекидають свої війська з Німеччини до Румунії для прикриття східного флангу НАТО. Їхнє прибуття очікується вже 16 лютого.

Про це повідомляє Reuters.

Сполучені Штати надсилають 3000 військових з Німеччини до Румунії, повідомив міністр оборони Румунії. Очікується, що американський підрозділ прибуде до Румунії близько 8 години вечора 16 лютого. З 1999 року США використовують румунську військово-повітряну базу імені Михаїла Коґельничану на узбережжі Чорного моря.

Румунія є членом НАТО з 2004 року, на її території також розміщуються обʼєкти системи ППО НАТО.

Військовий підрозділ, що прибуде до Румунії приєднається до 900 американських військовослужбовців, які вже там. Крім цього, очікується, що у лютому буде прийняте рішення про розміщення додаткового контингенту військ НАТО у Румунії.

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