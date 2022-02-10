Додаткові американські військові сили невдовзі прибудуть до Румунії

Сполучені Штати перекидають свої війська з Німеччини до Румунії для прикриття східного флангу НАТО. Їхнє прибуття очікується вже 16 лютого.
Про це повідомляє Reuters.
Сполучені Штати надсилають 3000 військових з Німеччини до Румунії, повідомив міністр оборони Румунії. Очікується, що американський підрозділ прибуде до Румунії близько 8 години вечора 16 лютого. З 1999 року США використовують румунську військово-повітряну базу імені Михаїла Коґельничану на узбережжі Чорного моря.
Румунія є членом НАТО з 2004 року, на її території також розміщуються обʼєкти системи ППО НАТО.
Військовий підрозділ, що прибуде до Румунії приєднається до 900 американських військовослужбовців, які вже там. Крім цього, очікується, що у лютому буде прийняте рішення про розміщення додаткового контингенту військ НАТО у Румунії.
Що відомо
- До Польщі у четвер, 10 лютого, військово-транспортним літаком королівських сил прилетів військовий контингент збройних сил Великої Британії.
- У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 9 лютого приземлився літак Великої Британії та два літаки Сполучених Штатів Америки. Вони доставили військове спорядження для Збройних сил України.
- Велика Британія передасть Україні ракетне озброєння для можливого захисту від Чорноморського флоту Росії у Чорному та Азовському морях. Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
- 1 лютого Борис Джонсон зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві. За підсумками зустрічі сторони домовилися про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки, стабільності у чорноморському регіоні. Крім того, Сполучене Королівство виділяє майже 2 млрд фунтів на забезпечення проєктів у сфері інфраструктури та енергетики.
- Уряд Великої Британії планує виділити Україні допомогу у розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів для боротьби з корупцією та підтримки енергетичного сектору країни на тлі візиту до Києва прем’єр-міністра Бориса Джонсона.
- Британський прем'єр повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
- 25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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