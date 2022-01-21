Ескалація щодо України посилить ті тенденції, які турбують Росію — Блінкен

Ескалація щодо України посилює ті тенденції, які найбільше турбують Росію, зокрема посилення НАТО на східному фланзі та несприйняття Москви українцями.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час брифінгу за результатами перемовин 21 січня з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"Я сказав Лаврову: з точки зору Росії, поясніть мені і нам, як пояснити кроки, які ви зробили, як вони йдуть на користь вашим стратегічним інтересам? Тому що стільки всього ви зробили протягом попередніх років тільки погіршило ваші позиції. До 2014 ваш антирейтинг серед українців був 25-30%, зараз — 60%. До 2014 року ми працювали по зменшенню наших сил в Європі, але після 2014 — НАТО відчуло що треба посилювати східний фланг і нам треба було переконувати наших партнерів збільшувати оборонні витрати. Тобто, яким чином їхні дії мали зворотний ефект. Ескалація щодо України посилить ті тенденції які турбують Росію. Я сподіваюся що і Лавров і Путін подумають про це найближчими днями", — розповів держсекретар США.

Що відомо

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

Згодом у російському МЗС пояснили, що у своїх "гарантіях безпеки" від Заходу хочуть, щоб НАТО вивело військовий контингент та озброєння із Болгарії та Румунії, які до 1997 року не були членами альянсу.

Президент Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації.

Президент Зеленський заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат". Таким чином він відповів на заяву президента США Джо Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії.

13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі, під час якої американський лідер закликав Москву до деескалації напруженості з Україною. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської Федерації".

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