Велика Британія передасть Україні ракетне озброєння для можливого захисту від Чорноморського флоту Росії у Чорному та Азовському морях.

Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"ВМС отримають реальну зброю, ракети, які будуть дозволяти нам нарешті щось протиставити росіянам у Чорному та Азовському морях", — заявив Пристайко.

Посол повідомив, що передача озброєння відбудеться у межах підписаної з Великою Британією угоду на 1.7 мільярдів фунтів стерлінгів для потреб ВМС України.

Цією угодою передбачається будівництво двох мінних тральників для потреб ВМС України.

"Це два кораблі, мінних тральників, які вже зараз стоять на стапелях у Шотландії і перероблюються під наші з вами потреби. Це кораблі, які будуть будуватися спочатку тут, в Британії, а наступні — на українських верфях", — повідомив Пристайко.

Крім того, за виділені кошти будуть збудовані два порти для потреб ВМС — у Чорному та Азовському морі.

Що відомо

Читайте також

США почали перевезення додаткових військових підрозділів до країн Європи

Washington Post: Росія може почати свій напад з Азовського моря. Які можливості захисту

Британія виділяє Україні майже 2 млрд фунтів на розвиток інфраструктури та енергетики

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу