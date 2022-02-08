Велика Британія передасть Україні ракетне озброєння для можливого захисту від Чорноморського флоту Росії у Чорному та Азовському морях.
Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
"ВМС отримають реальну зброю, ракети, які будуть дозволяти нам нарешті щось протиставити росіянам у Чорному та Азовському морях", — заявив Пристайко.
Посол повідомив, що передача озброєння відбудеться у межах підписаної з Великою Британією угоду на 1.7 мільярдів фунтів стерлінгів для потреб ВМС України.
Цією угодою передбачається будівництво двох мінних тральників для потреб ВМС України.
"Це два кораблі, мінних тральників, які вже зараз стоять на стапелях у Шотландії і перероблюються під наші з вами потреби. Це кораблі, які будуть будуватися спочатку тут, в Британії, а наступні — на українських верфях", — повідомив Пристайко.
Крім того, за виділені кошти будуть збудовані два порти для потреб ВМС — у Чорному та Азовському морі.
Що відомо
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- 1 лютого Борис Джонсон зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві. За підсумками зустрічі сторони домовилися про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки, стабільності у чорноморському регіоні. Крім того, Сполучене Королівство виділяє майже 2 млрд фунтів на забезпечення проєктів у сфері інфраструктури та енергетики.
- Уряд Великої Британії планує виділити Україні допомогу у розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів для боротьби з корупцією та підтримки енергетичного сектору країни на тлі візиту до Києва прем’єр-міністра Бориса Джонсона.
- Британський прем'єр повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
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