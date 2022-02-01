Україна та Велика Британія домовилися про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки, стабільності у чорноморському регіоні. Крім того, Сполучене Королівство виділяє майже 2 млрд фунтів на забезпечення проєктів у сфері інфраструктури та енергетики.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Зеленський повідомив, що обговорив з президентом засоби стримування Росії від агресії щодо України.
"Україна третій рік поспіль виділяє на оборонну сферу рекордний бюджет, який становить 6% ВВП. Цінуємо сприяння та практичну допомогу з боку Великої Британії. Це — 1,7 млрд фунтів стерлінгів на підтримку ВМС України, побудова сучасних військово-морських баз, пакет безпекової допомоги і озброєння. Крім цього ми домовилися про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки, стабільності у чорноморському регіоні. Також активізували взаємодії у сфері кіберзахисту та кібербезпеки. Майже 2 млрд фунтів виділяється на спільні проєкти у сферах інфраструктури та енергетики", — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, британсько-українська угода, яку уклали у листопаді 2021 року, передбачає фінансування в розмірі 1,7 млрд фунтів для закупівлі та обслуговування двох протимінних кораблів, спільного виробництва восьми ракетних кораблів та фрегата. Також планується постачання і модернізація озброєння для суден та технічна підтримка військово-морської інфраструктури. Програму будівництва та модернізації кораблів ВМС України очолить британська компанія Babcock International Group. Також долучатимуться MBDA, Thales і Royal Haskoning DHV.
Що відомо
- Уряд Великої Британії планує виділити Україні допомогу у розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів для боротьби з корупцією та підтримки енергетичного сектору країни на тлі візиту до Києва прем’єр-міністра Бориса Джонсона.
- Британський прем'єр повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.
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