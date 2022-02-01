Зустріч Джонсона та Зеленського. Що сказав британський прем'єр-міністр

Велика Британія продовжує готувати санкції на випадок вторгнення Росії в Україну та підтримувати українську армію та економіку. Водночас країна закликає Москву повернутися до дипломатії.

Про те, коли санкції проти Росії набудуть чинності та як Велика Британія допомагає Україні на тлі можливого військового вторгнення під час пресконференції за результатами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським розповів голова британського уряду Борис Джонсон.

Про загрозу вторгнення РФ

"Ми стоїмо тут і обговорюємо наші позиції, а Росія тим часом накопичила 100 тисяч війська на кордоні. Потенційно вона може розмістити ще 30 тисяч в Білорусії. Подальше вторгнення Росії в Україну було б політичною та гуманітарною катастрофою, а також військовою, як для Росії, так і для світу", — зазначив Джонсон.

Джонсон наголосив, що у разі вторгнення на українську території обмеження проти РФ набудуть чинності автоматично. Він також заявив, що країна готує санкції "не для того, щоб продемонструвати ворожість до Росії", а для того, щоб підтримати свободу та демократію в Україні.

"Зараз життєво важливо, щоб Росія зробила крок назад і повернулась до дипломатії. І ми будемо залучатися до діалогу, але санкції готові", — наголосив він.

Про санкції та російських олігархів у Лондоні

За словами британського прем'єра санкції, які наразі готуються, вплинуть також на національне законодавство Великої Британії та вдарить по інтересах Росії та її громадян.

Водночас він ухилився від питання про олігархів в Лондоні, а слово взяв Зеленський: "Нам би зі своїми олігархами розібратись", – зазначив президент України і додав, що якщо Британія "візьметься за це питання", то України готова співпрацювати.

"Ми прийняли закон про деолігархізацію. Нам зараз важлива стабільна ситуація в Україні. Такі структури, які виводять багато грошей з держави, або впливають на інформаційний і поліційний простір – це дуже небезпечно для держави".

Про допомогу Україні

Джонсон розповів, що з 2015 року Британія вже підготувала понад 30 тисяч українських військових та надала нелетальної військової техніки на 2,2 мільярди фунтів.

Він також відзначив, що вже оголосив про виділення 88 мільйонів фунтів на підтримку енергетичної безпеки України.

Що відомо

Борис Джонсон прибув до Києва з одноденним візитом. 2 лютого він має провести телефонну розмову із президентом Володимиром Путіним.

Новий формат співпраці між Україною, Польщею та Великою Британією покликаний зміцнити стосунки України з країнами Заходу до того, як вона стане частиною НАТО та ЄС. При цьому ініціатором такої співпраці виступила саме українська сторона.

61% українців виступають за створення військово-політичного союзу між Україною, Польщею та Великою Британією.

Раніше візит до України на тлі загрози російського вторгнення анонсував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який 1 лютого проведе у Києві перемовини з керівництвом України. 7-8 лютого до України прибудуть міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан разом з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

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