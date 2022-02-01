Візит Джонсона у Київ: Британія виділить Україні 88 мільйонів фунтів

Уряд Великої Британії планує виділити Україні допомогу у розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів для боротьби з корупцією та підтримки енергетичного сектору країни на тлі візиту до Києва прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Великої Британії.

"Прем'єр-міністр вирушить до України сьогодні (1 лютого — ред.) для переговорів із президентом Зеленським, оскільки напруженість на кордоні країни з Росією продовжує зростати", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у міністерстві, Велика Британія давно підтримує суверенітет України. Зокрема, із 2015 року Збройні сили країни провели тренування для понад 22 тисяч українських військовослужбовців. Також британський уряд надасть Україні фінансування для боротьби із корупцією та зміцнення безпеки в енергетичному секторі.

"Велика Британія бере активну участь у захисті верховенства закону в Україні та боротьбі з корупцією, що зміцнило здатність країни протистояти зловмисному та антидемократичному впливу. Нове фінансування у розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 3,348 мільярда гривень — ред.), у тому числі з Фонду належного управління Великої Британії, підтримає цю роботу та допоможе зусиллям щодо зниження залежності України від постачання енергоресурсів із Росії", — додали в британському МЗС.

Як зазначається, при цьому у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним Джонсон наголосив на незмінній та непохитній підтримці Великою Британією суверенітету України. Він попередив, що подальше вторгнення Росії матиме серйозні гуманітарні наслідки.

"Право кожного українця — визначати, як ним керувати. Як друг і демократичний партнер, Велика Британія продовжить відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне її зруйнувати. Ми закликаємо Росію відступити та розпочати діалог, щоб знайти дипломатичне рішення та уникнути подальшого кровопролиття", — наголосив британський прем’єр.

Окрім Джонсона, 1 лютого Україну має відвідати прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Очікується, що вони оголосять про новий формат співпраці між Україною, Польщею та Великою Британією.

Що відомо

Канада повідомила, що виділить на підтримку України 340 мільйонів доларів. Також країна розширить свою військову навчальну місію Unifier в Україні та готова надати нелетальне озброєння.

Британський прем'єр повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.

запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною. На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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