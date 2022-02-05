До Польщі прибула перша група американських військових

На аеродромі Ясьонка поблизу польського Жешува приземлився перший літак з американськими солдатами з 82-ї повітряно-десантної дивізії, які дислокуватимуться в Польщі.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"У Польщі вже перебуває підготовча група. Всього у рамках передислокації прибудуть 1700 військовослужбовців. Це чіткий сигнал союзницької солідарності у відповідь на ситуацію в Україні", — написав Блащак.

Як зазначається, це перше перекидання американських військових, які повинні прибути до Європи для зміцнення східного флангу НАТО за рішенням президента США Джо Байдена. За словами речника 18-ї механізованої дивізії майора Пшемислава Ліпчинського, до Ясьонки 5 лютого мало прибути два літаки з американськими солдатами, але американська сторона відклала другий рейс, передає польська агенція PAP.

Напередодні, 4 лютого, до німецького міста Вісбаден прибули 2 тисячі американських піхотинців та десантників у рамках розміщення додаткових збройних сил США в Європі. Раніше президент США Джо Байден погодив передислокацію додаткових сил у Східну Європу. Речник Пентагону Джон Кірбі уточнив, що додаткові військові сили США відправлять до Польщі, Німеччини та Румунії через загрозу безпеці та стабільності Європи.

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