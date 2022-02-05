До Польщі прибула перша група американських військових

На аеродромі Ясьонка поблизу польського Жешува приземлився перший літак з американськими солдатами з 82-ї повітряно-десантної дивізії, які дислокуватимуться в Польщі.
Про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
"У Польщі вже перебуває підготовча група. Всього у рамках передислокації прибудуть 1700 військовослужбовців. Це чіткий сигнал союзницької солідарності у відповідь на ситуацію в Україні", — написав Блащак.
Як зазначається, це перше перекидання американських військових, які повинні прибути до Європи для зміцнення східного флангу НАТО за рішенням президента США Джо Байдена. За словами речника 18-ї механізованої дивізії майора Пшемислава Ліпчинського, до Ясьонки 5 лютого мало прибути два літаки з американськими солдатами, але американська сторона відклала другий рейс, передає польська агенція PAP.
Напередодні, 4 лютого, до німецького міста Вісбаден прибули 2 тисячі американських піхотинців та десантників у рамках розміщення додаткових збройних сил США в Європі. Раніше президент США Джо Байден погодив передислокацію додаткових сил у Східну Європу. Речник Пентагону Джон Кірбі уточнив, що додаткові військові сили США відправлять до Польщі, Німеччини та Румунії через загрозу безпеці та стабільності Європи.
Що відомо
- 4 лютого Сенат Польщі одноголосно проголосував за резолюцію на підтримку України. У ній йдеться про політичну та фінансову підтримку України, постачання їй зброї та участь сил НАТО у навчанні українських військових.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- На початку листопада 2021 року американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
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