8 лютого президент Франції Еммануель Макрон відвідав Київ і зустрівся з Володимиром Зеленським. За день до того, 7 лютого, він був у Москві, де прагнув домовитися з російським президентом Володимиром Путіним про деескалацію. Про результати відвідування політичним лідером Франції президентів України та РФ Українське радіо розпитало в Ярослава Войтка, дипломата й експерта-міжнародника.
У чому сенс дипломатичних зустрічей
"Дипломатичні зусилля необхідно продовжити в будь-якому випадку, оскільки будь-яка дипломатична робота є покликаною запобігти гарячій стадії конфлікту, тобто переходу у воєнні дії. Тому загалом можна вітати такі дипломатичні вояжі наших західних партнерів", — вважає Ярослав Войтко.
За словами експерта, реальні результати візиту президента Франції до України ми побачимо тоді, коли громадськості стане відомо більше інформації щодо домовленостей та порушених тем: "Поки видається, що візит відбувся в позитивних тонах".
Про зняття Україною закону про перехідний період на Донбасі
Що стосується знятого з розгляду Верховної Ради України проєкту Закону "Про засади державної політики перехідного періоду" за домовленістю в межах "Нормандського формату", що підтвердив Еммануель Макрон у своїй заяві, то це може бути не єдиний підводний камінь, про який українська громадськість дізнається чи не насамкінець, вважає Войтко.
"На жаль, ми не знаємо, скільки таких підводних каменів є закладено, оскільки ми не знаємо чіткої позиції українського керівництва", — каже він і додає, що загрозливість ситуації стане зрозуміліша після 10 лютого, коли запланована нова зустріч радників лідерів "Нормандського формату” у Берліні.
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Про Мінські домовленості
Президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції із Зеленським озвучив, що Мінські домовленості залишаються єдиним шляхом врегулювання конфлікту на сході України.
"Проте вкотре постає питання — в якій інтерпретації їх виконувати? Є різниця між позицією Макрона і позицією держсекретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що Мінські угоди дійсно мають залишатися інструментом розв’язання конфлікту на Донбасі, але лише за умови, якщо Росія почне виконувати свої зобов’язання. Тоді в цих межах можна буде діяти далі", — зауважив експерт.
Про тональність заяв РФ
"Президент РФ Володимир Путін на пресконференції з Макроном заявив: якщо Україна увійде до складу НАТО, то Росія стояти осторонь не буде. Проте чи хоче Франція воювати з Росією? Росія стверджує, що в неї не буде іншого виходу.
Йдеться не про конвенційні, звичайні види збройних сил. Не слід забувати, що в росіян є "ядерна дубинка", яку вони можуть застосувати в будь-який момент. Ми не знаємо, яким може бути привід, який "дозволить" Путіну перейти цю червону межу й ескалувати конфлікт з Україною", — стверджує Ярослав Войтко.
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Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- За даними Financial Times, під час перемовин у Москві президент Франції Еммануель Макрон домовився з російським візаві Володимиром Путіним, що Москва відведе війська з Білорусі після завершення там спільних військових навчань і потім не вдаватиметься до подібних маневрів. У Росії це офіційно заперечили.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда та президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу 8 лютого висловили підтримку Україні та заявили про спільність позицій у питанні російської загрози для європейської безпеки.
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