8 лютого президент Франції Еммануель Макрон відвідав Київ і зустрівся з Володимиром Зеленським. За день до того, 7 лютого, він був у Москві, де прагнув домовитися з російським президентом Володимиром Путіним про деескалацію. Про результати відвідування політичним лідером Франції президентів України та РФ Українське радіо розпитало в Ярослава Войтка, дипломата й експерта-міжнародника.

У чому сенс дипломатичних зустрічей

"Дипломатичні зусилля необхідно продовжити в будь-якому випадку, оскільки будь-яка дипломатична робота є покликаною запобігти гарячій стадії конфлікту, тобто переходу у воєнні дії. Тому загалом можна вітати такі дипломатичні вояжі наших західних партнерів", — вважає Ярослав Войтко.

За словами експерта, реальні результати візиту президента Франції до України ми побачимо тоді, коли громадськості стане відомо більше інформації щодо домовленостей та порушених тем: "Поки видається, що візит відбувся в позитивних тонах".

Про зняття Україною закону про перехідний період на Донбасі

Що стосується знятого з розгляду Верховної Ради України проєкту Закону "Про засади державної політики перехідного періоду" за домовленістю в межах "Нормандського формату", що підтвердив Еммануель Макрон у своїй заяві, то це може бути не єдиний підводний камінь, про який українська громадськість дізнається чи не насамкінець, вважає Войтко.

"На жаль, ми не знаємо, скільки таких підводних каменів є закладено, оскільки ми не знаємо чіткої позиції українського керівництва", — каже він і додає, що загрозливість ситуації стане зрозуміліша після 10 лютого, коли запланована нова зустріч радників лідерів "Нормандського формату” у Берліні.

Про Мінські домовленості

Президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції із Зеленським озвучив, що Мінські домовленості залишаються єдиним шляхом врегулювання конфлікту на сході України.

"Проте вкотре постає питання — в якій інтерпретації їх виконувати? Є різниця між позицією Макрона і позицією держсекретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що Мінські угоди дійсно мають залишатися інструментом розв’язання конфлікту на Донбасі, але лише за умови, якщо Росія почне виконувати свої зобов’язання. Тоді в цих межах можна буде діяти далі", — зауважив експерт.

Про тональність заяв РФ

"Президент РФ Володимир Путін на пресконференції з Макроном заявив: якщо Україна увійде до складу НАТО, то Росія стояти осторонь не буде. Проте чи хоче Франція воювати з Росією? Росія стверджує, що в неї не буде іншого виходу.

Йдеться не про конвенційні, звичайні види збройних сил. Не слід забувати, що в росіян є "ядерна дубинка", яку вони можуть застосувати в будь-який момент. Ми не знаємо, яким може бути привід, який "дозволить" Путіну перейти цю червону межу й ескалувати конфлікт з Україною", — стверджує Ярослав Войтко.

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