У випадку вторгнення Росії в Україну Північного потоку-2 не стане — Байден

Якщо Росія вторгнеться в Україну, "Північного потоку-2" не стане.

Про це заявив президент США Джо Байден після час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем 7 лютого у Вашингтоні.

"Якщо Росія вторгнеться, тобто танки або війська знову перетинатимуть кордони України, тоді більше не буде "Північного потоку-2". Ми покладемо йому край", — заявив Джо Байден.

Протягом останніх тижнів Олаф Шольц отримав багато критики як всередині Німеччини, так і на міжнародній арені, за слабку реакцію на загрозу російського вторгнення в Україну. Візит Шольца до Вашингтону має на меті продемонструвати єдність західних союзників на фоні сумнівів у надійності Німеччини в питанні зменшення напруги на українсько-російському кордоні.

Зокрема, проблема "Північного потоку-2" була однією з ключових розбіжностей між Німеччиною та США.

Що відомо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що найближчим часом збирається до Росії на переговори з президентом країни Володимиром Путіним.

Наприкінці січня видання Bloomberg повідомило, що уряд Німеччини вимагає вивести енергетичний сектор з-під санкцій, якщо російським банкам буде заборонено здійснювати розрахунки з операцій у доларах США в рамках санкцій у разі ескалації в Україні.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що у разі нападу Росії на Україну газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати. За його словами, можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

Сполучені Штати не виключають запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у випадку, якщо РФ нападе на Україну.

За даними Bloomberg, представники Демократичної та Республіканської партії у Палаті представників та у Сенаті США погодили більшу частину санкцій проти Росії, які впровадять у разі її вторгнення в Україну.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

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