Росія зрозуміла єдність Заходу щодо санкцій, але ситуація досі напружена — Шольц

Росія зрозуміла сигнал Заходу, щодо невідворотності жорстких санкцій у випадку вторгнення в Україну. Але ситуація досі залишається напруженою.

Про це 9 лютого заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Reuters.

"Наразі зарано казати, що проблеми розв’язані. Вони настільки серйозні і залишатимуться такими ще деякий час, що потребують нашої уваги", — заявив Шольц під час пресконференції після зустрічі із прем’єркою Данії Метте Фредеріксен.

Шольц також додав, що США, Європейський Союз та НАТО спільно та ретельно готують можливі санкції у відповідь на можливе російське вторгнення.

Що відомо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що наразі ще зарано говорити про деескалацію ситуації навколо України. Він заявив, що ризик нападу Росії зростає, адже підготовка продовжується.

7 лютого президент Франції Еммануель Макрон відвідав Росію та провів перемовини з Володимиром Путіним. Сторони домовилися продовжити співпрацю у Нормандському форматі. Водночас Путін заявив, що вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" були проігноровані.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.

26 січня у Парижі відбулась зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин. Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

Читайте також

"Наша мета — уникнення війни в Європі". Шольц, Макрон і Дуда виступили із заявою про Україну

Якщо Росія нападе, Захід діятиме спільно — канцлер Німеччини

У випадку вторгнення Росії в Україну Північного потоку-2 не стане — Байден

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу