Російська Федерація перекрила частину акваторії Чорного та Азовського морів "для навчальних стрільб". Карта закритих районів дозволяє припускати, що йдеться про підготовку до "морської блокади" українських портів.

Про це пише головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко у Facebook.

"Ось так виглядають заявлені РФ перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань — починаючи з 21:00 (UTC) 13/02/2022 по 21:00 (UTC) 19/02/2022. Ніяких коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. (Такого за останні 8 років не було)", — пише Андрій Клименко.

Згідно з повідомленням Андрія Клименка, Чорне море перекривається у північно-західній частині до межі територіального моря України. В Азовському морі закритий район тягнеться від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю.

Головний редактор BlackSeaNews каже, що таке перекриття морів може свідчити про підготовку Росії до морської блокади українських портів.

Як повідомив Андрій Клименко у коментарі Суспільному, інформація про перекриття районів Чорного та Азовського морів доступна на сайті Державної служби морського та річкового транспорту України. Там розміщуються повідомлення до відома моряків щодо міжнародних обмежень на мореплавство. Повідомлення про закриття морських районів було розміщене Росією через міжнародну систему оповіщення.

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