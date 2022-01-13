Не виконує Мінські угоди. ЄС продовжив санкції проти Росії на пів року

Європейський Союз продовжив економічні санкції щодо Росії через агресію проти України на пів року.

Як повідомляє пресслужба Ради Європи, вони діятимуть до 31 липня.

"Сьогодні (13 січня – ред.) Рада ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи, які нині діють щодо окремих секторів економіки Російської Федерації, на шість місяців, до 31 липня 2022 року", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Раді, підставою для рішення стала оцінка стану виконання Мінських угод.

Чинні санкції, вперше запроваджені 31 липня 2014 року у відповідь на агресію Росії та дестабілізацію нею ситуацію в Україні, обмежують доступ до первинних та вторинних ринків капіталу ЄС для деяких російських банків та компаній та забороняють форми фінансової допомоги й посередництва щодо російських фінансових установ. Санкції також забороняють прямий або опосередкований імпорт, експорт або передачу всіх матеріалів, пов'язаних із обороною, та встановлюють заборону на товари подвійного призначення для військового використання чи військових кінцевих користувачів у Росії.

Окрім того, санкції ще більше обмежують доступ Росії до деяких чутливих технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад, при видобуванні та розвідці нафти.

Що відомо

11 січня президент Володимир Зеленський зустрівся з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном для обговорення ситуації на Донбасі.

7 січня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" протягом кількох наступних тижнів щодо врегулювання ситуації на сході України.

6 січня російські ЗМІ повідомили, що у Москві відбулися переговори радника канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнса Пльотнера, дипломатичного радника президента Франції Еммануеля Бонна та заступника глава адміністрації президента Росії Дмитра Козака щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

5 січня глава Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонні переговори з представниками "нормандського формату" — Франції та Німеччини без Росії.

У грудні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила "10 кроків для виконання Мінська" й готова говорити з РФ напряму.

Читайте також

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу