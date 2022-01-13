Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що під час переговорів з НАТО було "зафіксовано розбіжності", однак для продовження діалогу Москва хоче отримали конкретні відповіді щодо принципових питань, до яких входить і можливість вступу України в Альянс.

"Переговори були ініційовані для того, щоб отримати конкретні відповіді на поставлені принципові запитання. З цих важливих питань зафіксовані розбіжності. Це погано, це можна тільки зарахувати в мінус двох раундів, що відбулися", — сказав Пєсков, передає російське видання "Дождь".

Він також зазначив, "були позитивні нюанси", але не в тих питаннях, заради яких ініціювалися зустрічі. При цьому Пєсков не уточнив, про що йдеться.

Також за його словами у Кремля є політична воля для продовження переговорів, однак наголосив, що за низкою принципових питань не може бути "процесу заради процесу" і Москва очікує "конкретний результат, конкретну відповідь".

Пєсков також додав, що Росія найближчими днями очікує від США та НАТО відповіді у "письмовому вигляді".

Як раніше заявив заступник міністра оборони справ Росії Олександр Фомін у відносинах Росії та НАТО потрібно вирішити три ключові проблеми: гарантії нерозширення Альянсу за рахунок України та інших країн, нерозміщення в Європі американських ракет малої та середньої дальності і обмеження військової діяльності на континенті.

Що відомо

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

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