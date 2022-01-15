США підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення РФ в Україну – Нуланд

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок російського вторгнення на територію України.
Про це вона сказала в інтерв'ю Financial Times.
"Я не збираюся попередньо розповідати про 18 різних сценаріїв. Я просто скажу, що ми з союзниками готові швидко завдати гострого болю дуже швидко, якщо Росія зробить цей (агресивний) крок у будь-якій формі", — попередила Нуланд, зауваживши, що санкції США та Європи щодо Росії можуть відрізнятися.
Водночас вона зазначила, що США залишають відкритими двері для дипломатичного вирішення ситуації навколо України, а на даному етапі сторони просто "почули одна одну". На її думку, для досягнення якихось конкретних, юридично зобов'язуючих угод потрібно більше часу.
"Ми сподіваємося та очікуємо, що Москва залишиться за столом переговорів і вестиме дискусії з низки питань, але вибір за Путіним", — додала заступниця держсекретаря.
Раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що розвиток ситуації в Україні залежатиме від того, який шлях обере керівництво Росії — шлях ескалації ситуації та санкцій або продовження переговорів.
Що відомо
- У Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою.
- 12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. За підсумками чотиригодинного засідання Ради Росія-НАТО заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що деякі ключові російські пропозиції щодо так званих гарантій безпеки "є неприйнятними".
- 13 січня прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що під час переговорів з НАТО було "зафіксовано розбіжності", однак для продовження діалогу Москва хоче отримали конкретні відповіді щодо принципових питань, до яких входить і можливість вступу України в Альянс.
- 14 січня глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії. Однак речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ не отримувала пропозицій щодо проведення тристороннього саміту за участі України та США.
- США та НАТО висловили готовність провести нову зустріч з керівництвом Росії для обговорення безпекової ситуації навколо України.
- У грудні 2021 року президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі обговорюються "різні формати зустрічей" щодо деескалації ситуації на Донбасі. Він заявив, що готовий зустрітися з представниками Росії "в будь-якому форматі" та у разі необхідності Зеленський буде напряму телефонувати Володимиру Путіну.
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