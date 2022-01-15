США підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення РФ в Україну – Нуланд

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок російського вторгнення на територію України.

Про це вона сказала в інтерв'ю Financial Times.

"Я не збираюся попередньо розповідати про 18 різних сценаріїв. Я просто скажу, що ми з союзниками готові швидко завдати гострого болю дуже швидко, якщо Росія зробить цей (агресивний) крок у будь-якій формі", — попередила Нуланд, зауваживши, що санкції США та Європи щодо Росії можуть відрізнятися.

Водночас вона зазначила, що США залишають відкритими двері для дипломатичного вирішення ситуації навколо України, а на даному етапі сторони просто "почули одна одну". На її думку, для досягнення якихось конкретних, юридично зобов'язуючих угод потрібно більше часу.

"Ми сподіваємося та очікуємо, що Москва залишиться за столом переговорів і вестиме дискусії з низки питань, але вибір за Путіним", — додала заступниця держсекретаря.

Раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що розвиток ситуації в Україні залежатиме від того, який шлях обере керівництво Росії — шлях ескалації ситуації та санкцій або продовження переговорів.

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