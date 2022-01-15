У Казахстані затримали віцеміністра енергетики. У чому справа

У Казахстані 15 січня затримали заступника міністра енергетики Жумабая Карагаєва за підозрою у "необґрунтованому підвищенні цін на зріджений нафтовий газ" у Маніґстауській області. Цього ж дня його звільнили з посади.

Про це повідомило державне Агентство з фінансового моніторингу.

Як зазначається, також у цій справі затримали керівників електронних торгових майданчиків та інших фігурантів. Карагаєву вже обрали запобіжний захід вигляді тримання під вартою терміном на два місяці. Розслідування справи триває. Іншу інформацію в інтересах слідства Агентство не розголошує.

Карагаєв обіймав посаду заступника міністра енергетики з грудня 2019 року. Новим віцеміністром став Асхат Хасенов, який до цього працював у казахській національній нафтовій компанії "Казмунайгаз".

Що відомо

У Казахстані 1 січня розпочалися протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У Казахстані станом на ранок 11 січня затримали майже 10 тисяч учасників протестів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та анонсував початок виведення сил 13 січня.

11 січня у Казахстані призначили нового прем'єр-міністра. Ним став Аліхан Смаїлов.

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