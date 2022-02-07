Міністр Закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відсутність раніше запланованої зустрічі між очільницею МЗС Німеччини Аналеною Бербок та президентом Зеленським не слід сприймати як політичний сигнал. Аналена Бербок каже, що змушена була змінити план зустрічей через зміну планів поїздки французьким очільником МЗС.

Такі заяви зробили міністри під час спільного брифінгу 7 лютого.

Аналена Бербок пояснила, що від початку її візит до Києва планувався разом з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном. Проте, плани поїздки змінилися.

"Наша поїздка була запланована з моїм французьким колегою. І у зв'язку з цим ми планували зустрітися з президентом. А зараз змінилися плани поїздки. Французька сторона змінила ці плани. Важливо звичайно спільно координувати, адже кожен день потрібно якось спільно планувати. Зі свого боку я змушена була адаптувати свої зустрічі", — завила Бербок.

Дмитро Кулеба каже, що у президента Зеленського наразі дуже щільний графік зустрічей. Він переконує, що не слід шукати прихованих змістів у зміні планів зустрічей політиків.

"Ніяких проблем із зустріччю з президентом немає, давайте не створювати конспірологію довкола цього. Я нагадаю, що минулого разу, коли Аналена була в Києві, вона мала зустріч з президентом Зеленським. Відбулася дуже змістовна, тривала розмова. Зараз дуже активне дипломатичне життя в Києві. Функціонує мережева дипломатія. Всі до нас їдуть, багато телефонних розмов, у президента насичений графік. Але в жодному разі не потрібно сприймати відсутність цієї зустрічі як політичний сигнал", — заявив Кулеба.

Що відомо

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок вже вдруге приїхала до Києва, її робочий візит триватиме 7-8 лютого.

В Офісі президента повідомили, що 14 лютого в Україну приїде федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. У межах візиту він проведе перемовини із президентом Володимиром Зеленським.

8 лютого Україну відвідає президент Франції Емманюель Макрон. За день до цього очікується його візит до Москви.

Протягом першого тижня лютого Україну одночасно відвідали з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Греції.

3 лютого у Київ прилетів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Під час його візиту Україна та Туреччина уклали низку двосторонніх домовленостей.

За даними німецької газети Süddeutsche Zeitung, Україна передала уряду Німеччини неофіційний запит, що включає список бажаних оборонних озброєнь, необхідних для захисту проти можливої агресії Росії.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні заявив, що чинна німецька влада плануєпродовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння. Натомість 26 січня Німеччина заявила, що готова передати українськім військовим 5 тисяч шоломів у відповідь на прохання посольства України.

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