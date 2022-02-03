3 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відвідав з офіційним візитом Київ, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Сторони підписали низку угод, які мають поглибити співпрацю між країнами.

Суспільне транслювало подію наживо.

Зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш підписали Угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, метою якої є усунення перешкод у двосторонніх економічних відносинах та забезпечення ринкових конкурентних відносин.

Також сторони уклали рамкову міжурядову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Документ підписали міністр оборони Олексій Резніков і міністр промисловості та технологій Туреччини Мустафа Варанк.

Офіс президента Вільна торгівля та військова співпраця. Про що домовились Ердоган та Зеленський

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і його турецький колега Мевлют Чавушоглу поставили свої підписи під Меморандумом про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва між Державною податковою службою України та Адміністрацією доходів Міністерства казначейства і фінансів Туреччини.

Офіс президента Вільна торгівля та військова співпраця. Про що домовились Ердоган та Зеленський

Ще одним документом стала Угода про співробітництво у сфері молодіжної політики, підписана Кулебою та міністром молоді та спорту Туреччини.

Віолетта Карлащук, Суспільне Вільна торгівля та військова співпраця. Про що домовились Ердоган та Зеленський

Також Дмитро Кулеба і Мустафа Варанк підписали Меморандум про взаєморозуміння між держпідприємством "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" і Турецьким інститутом стандартів.

Окрім того, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і його турецький колега Сулейман Сойлу підписали проєкт протоколу між Кабміном та урядом Туреччини про внесення змін до міжурядової Угоди про співробітництво правоохоронних органів двох країн від 4 грудня 2009 року.

Своєю чергою, виконував обов’язків голови Державної митної служби В’ячеслав Демченко та заступник міністра торгівлі Туреччини Мустафа Тузджул залишили підписи під Меморандумом про взаєморозуміння щодо створення спільної митної ради між ДМСУ та Міністерством торгівлі Туреччини, а також під Планом дій щодо взаємного визнання програм авторизованих економічних операторів.

Під час свого виступу після церемонії підписання документів президент Володимир Зеленський нагадав, що Україна та Туреччина встановили дипломатичні рівно 30 років тому.

"Угода про Зону вільної торгівлі — історичний момент, я вітаю наш дружний народ, я вітаю всіх, я дякую нашій команді. Це — нові можливості бізнесу, це нові здобутки, зростання ВВП і добробуту", — зазначив він.

При цьому Зеленський назвав головною темою зустрічі питання безпеки.

"Я дякую президенту Туреччини за послідовну підтримку нашої територіальної цілісності. Вітаю ініціативу бути посередником між Україною і Росією. Неважливо, де ставити крапку у цій війні", — наголосив політик.

Своєю чергою, президент Реджеп Тайїп Ердоган зазначив, що його візит припав на чутливий для України період. Він підтвердив що готовий виступити посередником у врегулюванні російсько-українського конфлікту.

"Я ще раз наголошу, ми з задоволенням приймемо в Туреччині саміт на вищому рівні, або переговори на технічному рівні", — підкреслив Ердоган.

Що відомо

19 січня президент Ердоган повідомив про готовність виступити посередником у перемовинах України та Росії задля стабілізації безпекової ситуації в регіоні та попередженні війни.

18 січня політик заявив, що він не вірить в імовірність повномасштабного нападу Росії на Україну.

У грудні 2021 року Ердоган заявив, що готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією. У відповідь в Офісі президента заявили, що таке посередництво може дати результат.

1 грудня Міністерство закордонних справ РФ відкинуло пропозицію президента Ердогана стати посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією.

Президент Туреччини вже заявляв, що може організувати переговори президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, оскільки Анкара має гарні стосунки як з Києвом, так і з Москвою.

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