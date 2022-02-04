Канцлер Німеччини приїде в Україну для зустрічі із Зеленським. Коли це станеться

14 лютого в Україну приїде федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. У межах візиту він проведе перемовини із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Офіс президента.

"14 лютого відбудуться переговори президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца, який прибуде до нашої країни з першим офіційним візитом", — йдеться у повідомленні.

В установі зазначили, що візит Шольца покликаний продемонструвати підтримку України на тлі безпекових загроз.

"Візит федерального канцлера Німеччини до нашої держави демонструє євроатлантичну єдність і підтримку України в час безпекових викликів для всієї Європи", — підкреслили в пресслужбі президента.

Як зазначили в ОПУ, Німеччина є одним із ключових партнерів і союзників України та відіграє важливу посередницьку роль у межах Нормандського формату.

Що відомо

Протягом першого тижня лютого Україну одночасно відвідали з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Греції.

Під час візитів прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький розкрили більше деталей щодо поглиблення співпраці між Україною, Польщею та Великою Британією.

3 лютого у Київ прилетів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Під час його візиту Україна та Туреччина уклали низку двосторонніх домовленостей.

8 лютого Україну відвідає президент Франції Емманюель Макрон. За день до цього очікується його візит до Москви.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України, що включала зброю, вироблену на території ФРН.

Естонське посольство повідомило, що Литва, Латвія та Естонія нададуть Україні додаткове озброєння з огляду на нинішню безпекову ситуацію у Європі. За даними Reuters, при цьому США дали згоду урядам на постачання Україні зброї, яку виготовили у Сполучених Штатах.

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