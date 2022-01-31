У Києві цього тижня одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Греції, а також зустріч із міністром закордонних справ Греції. Активізація дипломатичних треків із цими країнами запроваджена для покращення безпекової ситуації. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Ми з самого початку будували цю дипломатію таким чином, щоб центр був у Києві. Ми називаємо це мережевою дипломатією. Ми знаємо, що вони говорять Росії, і що росіяни говорять у відповідь. Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Лише цього тижня у нас будуть одночасно перебувати в Києві три прем’єр-міністри трьох різних країн",— анонсував Дмитро Кулеба.

Кулеба також анонсував низку телефонних розмов та онлайн-зустрічей. За його словами, МЗС матиме "два надзвичайно насичені дипломатичні тижні".

31 січея він провів розмову з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом, який також здійснить візит до України на знак підтримки нашої держави.

Міністр підтвердив "розморозку" нормандського процесу та відзначив лідерство Франції в ньому.

Що відомо

Президент США Джозеф Байден заявив, що Штати найближчим часом перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи на тлі зростання побоювань щодо можливого вторгнення Росії в Україну.

26 січня США передали Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України до Альянсу.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що у разі початку агресії Росії щодо України газогін "Північний потік-2" не зможе почати працювати. За його словами, можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями.

В Amnesty International попередили, що вторгнення Росії в Україну матиме руйнівні наслідки для всього регіону. При цьому в організації заявили, що РФ звикла нехтувати міжнародним гуманітарним правом під час ведення бойових дій.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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